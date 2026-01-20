AN discutirá 29 leyes en el período legislativo 2026

Para el período legislativo 2026 la Asamblea Nacional trabajará en el desarrollo de 29 leyes que contribuirán a fortalecer el ordenamiento jurídico venezolano, aseguró el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.

Durante la instalación de la comisión consultiva de la Asamblea Nacional, Rodríguez detalló que de estos instrumentos legales, 12 fueron propuestas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

En este sentido, resaltó que entre uno de los instrumentos legales que se trabajara es la ley de agilización de trámites la cual , según resaltó, no es cumpliendo con su cometido. Además, indicó que el Ejecutivo está pidiendo también sean reformadas la Ley de Minería, la Ley del Comité de Exportación, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Telecomunicaciones, entre otras.

«Una de las leyes que vamos a trabajar es la Ley de la Paz y Convivencia Nacional, para crear un verdadero hongo de protección, una cúpula de protección a la paz de Venezuela y el derecho que tenemos los venezolanos a vivir en paz, sobre todo después de la experiencia reciente que condujo a la inimaginable, a un ataque aéreo contra Caracas y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores», recalcó.

Asimismo, enfatizó que el bloque parlamentario de la Patria trabajará, durante este período legislativo, con fuerza para lograr el rescate del Presidente Maduro y su primera combatiente.

«Trabajo tenemos y debemos cumplir. Estamos obligados a colaborar en el mantenimiento de la paz de la República, estamos obligados a colaborar en la construcción de una economía fuerte, una economía aprueba de vicisitudes y obstáculos. Estamos obligados a construir la prosperidad de todas y de todos», señaló.

PÁGINA WEB

Rodríguez también informó que el Gobierno Nacional está trabajando en una propuesta de portal web en donde se informe a tiempo real todo el dinero que ha ingresado al país por concepto de la venta de petróleo y en qué se están utilizando esos recursos.

Destacó que este portal es una iniciativa de la presidenta encargada de la República, en aras de fortalecer la nueva economía del país.

«Hay una iniciativa de la Presidenta que se publicará, hay unos proyectos de páginas web, para que allí se sepa todo lo que ha ingresado por concepto de la venta de petróleo y las nuevas iniciativas de explotación de petróleo, minería. Allí se sabrá todo lo que ingrese y en que se ha gastado cada centavo para que la gente lo vea y pueda interpelarnos a todos», resaltó.

T/REDACCIÓN MAZO