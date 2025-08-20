AN discutirá Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía

La Asamblea Nacional (AN) tendrá sesión ordinaria la mañana de este miércoles 20 de agosto para debatir tres puntos en el orden del día, entre ellos la discusión del Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates.

Este proyecto de acuerdo busca reafirmar la integridad territorial y la autonomía de Venezuela frente a las amenazas o injerencias externas y tiene como objetivo principal fortalecer las instituciones del Estado venezolano así como garantizar la seguridad de la nación.

El hemiciclo también colocará en consideración la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la autorización de la AN para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y continuar el enjuiciamiento al diputado principal por el estado Mérida, Julio César Torres Molina, en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se realizará el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales, de conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

F/VTV