AN inicia Consulta Pública sobre Ley de la Cruz Roja Venezolana

La Asamblea Nacional (AN) inició, este sábado, la Consulta Pública del Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana, aprobado en primera discusión, por unanimidad, el pasado 3 de febrero.

La consulta inició en la sede principal de la Cruz Roja Venezolana, en Caracas, y está liderada por la Directiva del Parlamento, diputados Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), Pedro Infante (PSUV/Miranda) y Grecia Colmenares (PSUV/Táchira); así como por el titular de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, diputado Jehyson Guzmán (PSUV/Nacional).

Es de destacar que el Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana contiene 28 artículos con los que se persigue establecer el marco legal del organismo que forma parte de la mayor red humanitaria del mundo.

El máximo representante del Legislativo agradeció y reconoció la labor humanitaria de la Cruz Roja, y manifestó su beneplácito que desde el Parlamento Nacional se impulse la ley para su funcionamiento.

«Hacer una ley para proteger a quien protegen, no puede ser sino alimento para el alma», dijo el diputado, tras asegurar que el próximo martes 24 el instrumento jurídico será aprobado en sesión ordinaria en su segunda discusión.

El parlamentario informó que se recibieron más de 300 propuestas para construir el Proyecto de Ley de la Cruz Roja Venezolana.

«Es una ley muy concisa, pero muy importante, que se atiene a los Tratados Internacionales de Derechos Humanitarios, que respeta la neutralidad e independencia que tiene la Cruz Roja en el mundo entero, que preserva los principios de soberanía e integridad territorial, que respeta los tratados internacionales y que, principalmente, establece el marco para que ustedes puedan con mayor facilidad, independencia y autonomía, desarrollar su trabajo para el apoyo en desastres y a las personas vulnerables», precisó Rodríguez.

Cruz Roja y Vuelta a la Patria

El parlamentario recordó que los 23 mil connacionales que han regresado al país, a través del Plan Vuelta a la Patria, han sido atendidos por la Cruz Roja Venezolana.

«Cada una ha recibido el abrazo de ustedes, los socorristas, los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana. Cada uno ha recibido su kit de higiene personal, de salud. Cada uno ha recibido la atención psicológica, la atención médica. Cada uno que ha llegado cuando recibe el abrazo de la Cruz Roja Venezolana, entiende que volvió a su país», expresó Rodríguez.

Voluntariado de la Cruz Roja

Estefanía Rodríguez, voluntaria de la Cruz Roja Venezolana desde el año 2017, resaltó sentirse orgullosa de pertenecer a este movimiento, «ha sido muy significativo para mí, ha marcado un hito muy importante personalmente, y considero que este proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana nos beneficia a todos los voluntarios».

En este sentido, exaltó que este proyecto legal busca un nuevo marco jurídico en base a los principios fundamentales propios de la institución, en beneficio de la sociedad.

«Me siento muy conforme con que puedan llegar y extender toda nuestra acción humanitaria, para poder beneficiar a las poblaciones más vulnerables», expresó la voluntaria de la Cruz Roja.

La consulta contó con la participación de la coordinadora del programa del Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela, Carol Petit, quién señaló la importancia de esta ley para la protección de la Cruz Roja Venezolana y para la protección de sus voluntarios, precisó que este instrumento legal responde a un trabajo colectivo dentro del Movimiento Internacional y de la Media Luna Roja, «todos estamos apoyando esta ley», dijo Petit.

Por su parte, el jefe de delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Venezuela, Nelson Alí, indicó que la norma legal le brinda un respaldo también a esta instancia internacional, y consideró la Cruz Roja Venezolana como un patrimonio nacional, «todos tenemos una experiencia y vivencia que nos ha tocado

la puerta de la Cruz Roja Venezolana. Estamos comprometidos a seguir apoyando», manifestó Alí.

Entretanto, el presidente de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, Luis Manuel Farías, agradeció la iniciativa de la Asamblea Nacional por impulsar la Ley de la Cruz Roja Venezolana y sostuvo que esta normativa protege a los más de 4 mil venezolanos y venezolanas voluntarios de esta institución, que en cada emergencia están en la primera línea.

