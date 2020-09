AN insta a organismos internacionales reconocer la soberanía y la democracia de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra en nombre de la Junta Directiva del Parlamento Nacional, instó este martes a los organismos internacionales a reconocer la soberanía y la democracia de Venezuela, ante las elecciones parlamentarias del próximo 06 de diciembre.

En este sentido, Parra hizo un llamado a los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (EU), para que cese ese llamado que están haciendo de postergar las elecciones, la cual va en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que la misma Carta Magna establece con mucha responsabilidad que hay que renovar el Parlamento cada 5 años, es decir, un nuevo Poder Legislativo.

“Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que acompañe a las elecciones parlamentarias. Los organismos internacionales deben reconocer la soberanía y la democracia de Venezuela”, puntualizó.

Luis Parra, añadió que hay sectores que han decidido tomar una vía de no participación, pero hay sectores que han dado señales de seguir y de construir una solución política, sin ambigüedades y sin medias tintas.

Recalcó que en nombre de la Junta Directiva del Poder Legislativo, es nuestro deber seguir trabajando y luchando para que el pueblo de Venezuela este 06-D, pueda participar, pueda elegir y pueda ejercer su derecho constitucional de votar como lo establece la Constitución.

Destacó que todas las soluciones, todo el acompañamiento y todo el mecanismo de facilitación, deben partir para que en Venezuela se pueda construir una solución política que tiene que estar en manos de los ciudadanos, y la misma tiene que ser respetada en el marco de la Constitución y a través de la vía electoral.

Sin embargo, el Presidente de la Asamblea Nacional denunció la intención de algunos sectores extremistas de la oposición de seguir socavando la institucionalidad del país, por lo que reiteró su llamado a todos para salvar al país y volver a la constitución, que establece los mecanismos para dirimir las diferencias y los conflictos políticos.

Además, indicó que en Venezuela, la oposición no está representada por un solo grupo, hay diversidad y pluralidad, al tiempo que invitó a los países del mundo en el marco de la no injerencia, de la no intervención militar y del respeto de la autodeterminación de los pueblos, que todos los mecanismo de acompañamiento de asistencia técnica serán bienvenidos para que este 06-D, el pueblo pueda establecer su derecho al voto.

Asimismo, Luis Parra manifestó, que no van a permitir que se sigan haciendo llamados que generan frustraciones y desesperanza para que se pueda torpedear un proceso que está convocado y que es responsabilidad de los actores, seguir luchando para generar confianza.

“Le hemos dejado claro al Poder Electoral que no queremos un proceso electoral que beneficie a los sectores que están en condición de oposición, ni mucho menos a los que están dentro del sector del Gobierno, sino un proceso electoral como lo establece la Constitución”, acotó.

Finalizó, recalcando que Venezuela tendrá una elección justa y transparente donde participarán 14 mil 400 candidatos y 107 partidos postulantes como prueba irrefutable del sistema democrático que reina en el país.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía

Caracas