AN instaló grupos de amistad con países de Suramérica y el Caribe

La Asamblea Nacional (AN) instaló los grupos de amistad parlamentaria con países de Suramérica y el Caribe, entre ellos Brasil, Cuba, Uruguay y Chile para el periodo legislativo 2026-2031.

Durante el acto de instalación el diputado Roy Daza, explicó que todos los grupos de amistad parlamentarios tienen el objetivo de contribuir en la restauración del Estado de derecho en el mundo, reseñó nota de prensa de la AN.

Con este despliegue, la Asamblea Nacional busca dinamizar su agenda exterior y consolidar espacios de diálogo legislativo. Se espera que en los próximos días se complete la instalación del resto de los grupos que integrarán la red de amistad parlamentaria para este ciclo constitucional.

REDACCIÓN MAZO