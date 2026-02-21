AN instaló la Comisión Especial de Seguimiento de Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional (AN) instaló ayer la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual tiene como objetivo principal desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de este instrumento legal, en colaboración con los órganos del sistema de justicia del país.

El acto de instalación se realizó en el Palacio Federal Legislativo, donde el presidente y vicepresidenta de la Comisión, el diputado Jorge Arreaza y la diputada Nora Bracho, respectivamente, procedieron a dar inicio a la reunión de trabajo.

La Comisión desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta Ley, junto con la colaboración de los órganos del sistema de justicia del país. Durante la sesión se declaró en sesión permanente.

Tareas fundamentales

Al culminar la primera reunión, en declaración a los medios de comunicación, Arreaza anunció que ya está bien adelantado el plan de trabajo que desarrollará el órgano a su cargo y detalló las tareas fundamentales que asumirá esta instancia parlamentaria orientadas a garantizar el cumplimiento y la correcta aplicabilidad del nuevo marco legal.

Explicó que la comisión tendrá la responsabilidad de verificar los procedimientos, acompañar a las instituciones involucradas y asegurar que los beneficios contemplados en la Ley se ejecuten conforme a lo establecido.

El diputado precisó que trabajarán en subcomisiones por áreas específicas. Resaltó que el tema de los lapsos es importante, ya que se debe garantizar la ejecución de los beneficios establecidos en la ley.

Asimismo, apuntó que la instancia trabajará de forma pedagógica con el objetivo de explicarle al país el proceso, para que efectivamente pueda ocurrir la amnistía. Aclaró que en la ley no están contemplados los temas de justicia militar, pero resaltó que este sector también va a trabajar en esos casos, y dará beneficios donde corresponda en ese ámbito.

También subrayó que se debe corroborar que las personas que solicitan la amnistía a través de su defensa, debe ser personalmente como parte interesada, o a través del Ministerio Público, y que corresponda con los hechos que están contemplados en el texto legal, para que proceda de inmediato.

Arreaza agregó que quienes estén en Venezuela deben acudir al tribunal natural donde se les juzgó y quienes están fuera del país, explicó que deben hacer el nombramiento de un abogado de confianza para que este actúe. Si la persona decide volver al país, se debe presentar ante el tribunal correspondiente donde se le otorgará el beneficio.

