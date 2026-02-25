AN recibió renuncias del Fiscal General y del Defensor del Pueblo

La Asamblea Nacional recibió este miércoles las comunicaciones de renuncia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, durante la sesión ordinaria celebrada en el Palacio Federal Legislativo.

Las cartas fueron leídas ante la plenaria por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó formalmente al cuerpo legislativo sobre la decisión de ambos funcionarios.

De inmediato, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 279 de la Constitución, los diputados procedieron a activar el mecanismo correspondiente para la designación de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano.

La plenaria acordó la conformación del comité de postulaciones, instancia encargada de evaluar las credenciales de los aspirantes a los cargos y presentar la terna definitiva para su consideración y eventual nombramiento por parte del Parlamento.

Con este paso, el Legislativo da inicio al proceso constitucional para garantizar la continuidad institucional y la designación de las nuevas autoridades en el marco de la normativa vigente.

