AN revisa más de 80 propuestas recibidas para la Reforma de la Ley de Hidrocarburos

Más de 80 propuestas ha recibido la Comisión Permanente de Energía de la Asamblea Nacional en el proceso de consulta pública sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que lleva a cabo esta instancia, luego de su aprobación en primera discusión recientemente.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Parlamentaria de Energía, presentó este lunes un balance preliminar del proceso de consulta pública en en el que informó la recepción de más de 80 propuestas físicas provenientes de diversos sectores del país.
Durante el encuentro sobre la mencionada reforma, realizado en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y encabezado por presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se ofrecieron detalles sobre los avances de esta legislación tras su aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional.
Camacho enfatizó que la reforma busca desarrollar una estructura jurídica sólida para los inversionistas, cumpliendo con los compromisos adquiridos tanto con el pueblo como con el sector empresarial. Asimismo, aprovechó la oportunidad para desmentir informaciones falsas difundidas en medios de comunicación sobre una presunta privatización de los recursos.
“La propiedad del yacimiento es de Venezuela y es de todo venezolano. Lo que vamos a incorporar es la propuesta del Ejecutivo: copiar todo lo que se ha hecho bien a través de la Ley Antibloqueo e integrarlo a esta nueva reforma”, aclaró el diputado.
Entre las consideraciones más relevantes expuestas por la comisión parlamentaria destacan que el Estado venezolano no tendrá que aportar capital, ya que los recursos financieros provendrán directamente del inversionista privado.
Se incluyó que las inversiones se enfocarán en áreas apartadas del país que actualmente carecen de carreteras, viviendas y servicios públicos.
El objeto de la ley es Incorporar nuevos valores que fortalezcan la actividad energética nacional bajo el marco legal vigente.
Este proceso de consulta se mantiene abierto para integrar las visiones de los representantes públicos y privados del sector energético en el texto final de la ley.