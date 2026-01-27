AN revisa más de 80 propuestas recibidas para la Reforma de la Ley de Hidrocarburos

Camacho enfatizó que la reforma busca desarrollar una estructura jurídica sólida para los inversionistas, cumpliendo con los compromisos adquiridos tanto con el pueblo como con el sector empresarial. Asimismo, aprovechó la oportunidad para desmentir informaciones falsas difundidas en medios de comunicación sobre una presunta privatización de los recursos.

“La propiedad del yacimiento es de Venezuela y es de todo venezolano. Lo que vamos a incorporar es la propuesta del Ejecutivo: copiar todo lo que se ha hecho bien a través de la Ley Antibloqueo e integrarlo a esta nueva reforma”, aclaró el diputado.

Entre las consideraciones más relevantes expuestas por la comisión parlamentaria destacan que el Estado venezolano no tendrá que aportar capital, ya que los recursos financieros provendrán directamente del inversionista privado.

Se incluyó que las inversiones se enfocarán en áreas apartadas del país que actualmente carecen de carreteras, viviendas y servicios públicos.

El objeto de la ley es Incorporar nuevos valores que fortalezcan la actividad energética nacional bajo el marco legal vigente.

Este proceso de consulta se mantiene abierto para integrar las visiones de los representantes públicos y privados del sector energético en el texto final de la ley.