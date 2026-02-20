AN sanciona Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

La Asamblea Nacional (AN), aprobó por unanimidad en segunda discusión la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates del Parlamento.

Asimismo, el presidente de este hemiciclo, doctor Jorge Rodríguez, indicó que, en consecuencia, se sanciona la Ley y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución.

Durante esta sesión de debates, el presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, destacó que cada uno de los artículos de este instrumento fue ampliamente discutido, donde hubo grandes consensos que “hoy se deben celebrar”.

Vale acotar que en esta jornada hubo diferentes debates y opiniones por parte de los diputados que hacen vida en el ente, quienes lograron llegar a un acuerdo para aprobar esta ley que contiene 16 artículos.

VTV