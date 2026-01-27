AN sanciona Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación

La Asamblea Nacional (AN) aprobó la Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.

Este instrumento jurídico destinado a actualizar la estructura, las competencias y los procedimientos de los órganos de policía investigadora del país, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno y de Debates.

La reforma refuerza los mecanismos de organización, rendimiento y control interno de los órganos de la policía judicial, con el objetivo de optimizar la acción técnica, la coordinación interinstitucional y la respuesta a los delitos. El texto de la ley incorpora ajustes en la jerarquía, las funciones y los procedimientos para adaptarlos a las necesidades actuales del sistema judicial.

Durante la sesión, el diputado Nicolás Maduro Guerra reconoció la labor de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

“Hablar del CICPC es hablar de derechos humanos. Investigar con rigor significa respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana; significa que la verdad no se arranca por la fuerza, sino que se construye con evidencia científica», subrayó.

El parlamentario destacó que el CICPC representa la confianza institucional para el Pueblo venezolano, garantizando que el Estado actúe contra la delincuencia con procedimientos conformes a la Constitución. Indicó que sus funcionarios trabajan en condiciones complejas derivadas del bloqueo y las sanciones, manteniendo la vocación, la disciplina y el compromiso con la verdad.

Maduro Guerra resaltó que el trabajo del CICPC se basa en el trabajo técnico realizado en los laboratorios, en las escenas del crimen y en los análisis especializados, donde una investigación paciente y responsable sustenta la seguridad de los ciudadanos. Afirmó que esta no se construye solo con la fuerza, sino con inteligencia, ética y humanidad.

