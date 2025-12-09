AN someterá a aprobación Ley por Palestina y Humanidad para retiro de CPI

La Asamblea Nacional (AN) someterá a aprobación este jueves 11 de diciembre el proyecto de Ley en Defensa por Palestina y la Humanidad, que permitirá el retiro de Venezuela de la firma del Estatuto de Roma con el que se adhirió a la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates del Poder Legislativo .



“Este proyecto de la ley, haremos en segunda discusión el próximo día jueves 11 de diciembre, para que sea votado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y Dios quiera sea aprobado”, expuso el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez , tras una consideración previa de la norma legal, realizada este martes.

“Esto es una medida de solidaridad que proponemos con esta ley, que no es otra cosa que salirnos de ese bendito CPI, que es una cosa inútil”, espetó, al explicar que el organismo fue creado para perseguir las injusticias, las masacres y los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, y no ha hecho absolutamente nada en el caso del genocidio impune de Israel en Gaza y, en esta parte del mundo, tampoco se ha pronunciado contra la violencia ilegal y criminal de Estados Unidos. en el mar Caribe y el Pacífico .



Rodríguez comentó que “la ley con la que nosotros le proponemos al Gobierno venezolano que denunciemos el Estatuto de Roma se llama Ley por Palestina y la Humanidad, porque también las leyes deben tener un contexto y sustrato humano”, al acotar que la propuesta venezolana busca hacer visible el drama humanitario de la violación de DD.HH. tanto en Medio Oriente como en América Latina y otras partes del planeta.

El más grande genocidio en 70 años

«Sigan creyendo que ya Gaza se arregló, que eso está perfecto, porque es curioso que no aparezca más nada. Y queremos insistir en denunciar el más grande genocidio que ha habido en este planeta en los últimos 70 años, el más grande», alertó públicamente al mundo.