Anabella Queen lleva su “Destino” con ritmo

La cantante Anabella Queen ya lanzó su segundo tema y video promocional en este año, llamado “Destino”, de la mano de Kzo Beat (Manuel Turizo, Abraham Mateo y Danna Paola) con el apoyo de Novaro Records.

Este tema lleva un mensaje esperanzador, acompañado de un ritmo contagioso. El autor es Carlos Alberto Castillo Fernández; bajo la producción de Francisco Romero y la escenografía se destacó Manuel Villasmil. “Destino” cuenta además con la participación especial de Gabriel Rossell.

El videoclip, que se puede ver en su canal oficial de YouTube, fue grabado en el estado Falcón, específicamente en el Parque Nacional Los Médanos de Coro, bajo la producción y edición de Borrero Film. La historia nos relata sobre un juego virtual donde la magia, los colores, motos y buggies son los protagonistas junto a Anabella Queen.

“¡Lo que sentí fue mucha emoción!… Increíble la adrenalina con las motos. Primera vez que me emociono tanto en un video, me encantó y me sentí muy feliz”, expresó la joven cantante.

Anabella Queen y su equipo de producción ya tienen planificado el lanzamiento de su tercer video promocional, que será dedicado a todas las madres el venidero mes de mayo. Más datos por sus redes sociales: @anabellaqueenofficial; y por Youtube Anabella Queen.

T/Eduardo Chapellín