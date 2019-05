ANC trabaja para hacer justicia por los asesinatos en las guarimbas de 2017

En el órgano plenipotenciario “hemos asumido el reto y el compromiso de hacer justicia y de llevar los hechos hasta las últimas consecuencias”, aseveró García

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) continuará ejecutando las respectivas acciones en todas las instancias para lograr que se apliquen las leyes y se haga justicia en los casos de las personas que resultaron asesinadas por los hechos violentos perpetrados por la oposición venezolana durante el año 2017.

Así lo expresó en conversación telefónica con el Correo del Orinoco, el presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la ANC, Julio García Zerpa, al referirse al caso del joven Orlando Figuera.

Señaló que a solicitud de la ANC fue librada una alerta roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra un ciudadano identificado en los vídeos que registran los hechos violentos el 20 de mayo de 2017 impulsados por la oposición, “no ha sido detenido, lo más probable es que esté fuera del país”, comentó.

Comentó que este caso en un primer momento no fue manejado de una forma adecuada por la Fiscalía General de la República cuando estaba dirigida por Luisa Ortega Díaz, y el caso fue relegado, puesto que se alegó que “los videos estaban trucados y editados”, acotó y añadió que debe recordarse que los cuerpos de investigación actúan y trabajan de acuerdo con los criterios del Ministerio Público.

Las investigaciones, comentó, se han desarrollado con bastante dificultad, ya que “la mayoría de las personas que estaban participando en las guarimbas estaban encapuchadas”, señaló.

CONSTITUYENTE LOGRÓ CONCRETAR LA ALERTA ROJA

García Zerpa Sostuvo que en la ANC “no somos un órgano de investigación, sin embargo, hemos asumido estos casos, y en todas las instancias necesarias: los cuerpos de investigación, en el Ministerio Público y el sistema de justicia impulsa acciones para que se haga justicia en estos crímenes que han sido además de conocimiento nacional y a nivel mundial, y son emblema de situaciones que no deben repetirse y que hasta el momento no han sido castigadas”.

“No se habían emitido las alertas rojas del Interpol, ya hemos logrado una primera medida para detener a las personas que están evadidas por esos crímenes y han sido identificadas”, indicó.

Resaltó que habla de crímenes en plural porque no solo está el caso de Orlando Figuera, sino también otros como el homicidio del joven Elvis Rafael Durán De La Rosa, de 29 años, quien la noche del 21 de febrero de 2014 murió degollado cuando, al ir en su motocicleta, intentó pasar una barricada colocada por opositores y fue sorprendido por una guaya tensada de alambre que no pudo ver a tiempo. “Tampoco este crimen ha sido castigado. En estos dos casos a los que me he referido, hasta los momentos no hay ni una sola persona detenida”, lamentó.

En el caso de Orlando Figuera, afirmó, la ANC ha logrado que se reactiven las pesquisas y cualquier otra medida para ubicar a los responsables, de los cuales algunos fueron identificados que el propio Figuera, quien proporcionó “los sobrenombres de algunos de sus agresores que no están identificados plenamente. Antes de morir se hizo lo que se llama una prueba anticipada, el tribunal le tomó su testimonio previendo que él podía fallecer”, explicó.

El constituyente enfatizó: “En la Asamblea Nacional Constituyente hemos asumido el reto y el compromiso de hacer justicia y de llevar las acciones hasta las últimas consecuencias, por eso estamos articulando con todos los órganos del sistema de justicia las acciones respectivas para hacer justicia en estos crímenes de odio”.

JUSTICIA PARA FIGUERA

Como se recordará, el pasado 20 de mayo, el órgano plenipotenciario en sesión especial en la que se celebró el primer año del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro, rindió tributo a Orlando Figuera, quien fuera quemado vivo por el sector opositor en medio de las guarimbas y otros hechos violentos que perpetraron durante el año 2017.

Al respecto, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, exigió justicia para Figuera, “a quien lo matan por parecer chavista, a ese compañero la maldad de la derecha lo maltrató, lo torturó y cobró su vida”, agregó.

Cabello destacó que nunca se ha escuchado de los sectores opositores de Venezuela y el mundo algún lamento por Orlando Figuera. “Por allí anda su madre pidiendo justicia y es muy fácil hacer justicia en este caso porque allí están los hechos, se ve cuando lo apuñalan, le echan gasolina y lo queman”, recordó.

T/ Leida Medina

F/ Cortesía