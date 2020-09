Andrés Giménez: “No siento presión porque solo salgo al juego a ayudar al equipo”

Rafael Merchán conectó su primer jonrón como profesional

Andrés Giménez se convirtió en una sorpresa tras conseguir hacer el roster inaugural de Mets de Nueva York, en principio como reemplazo defensivo y corredor emergente. Pero luego de dos meses, el novato se ha establecido como titular y no para de recibir elogios del manager Luis Rojas.

“Recibir la oportunidad de jugar a diario en las Grandes Ligas, es un sueño que tenía desde niño y estoy agradecido de poder hacerlo”, destacó el fino fildeador y bateador zurdo, según el New York Post.

Giménez, de 22 años, exhibe hasta el pasado fin de semana una línea ofensiva de .295/.385/.477, con dos dobles, dos jonrones, nueve remolcadas y .862 de OPS, en sus primeros quince careos en septiembre. Una actuación, que combinada con el guante, le ayudó a desplazar de la titularidad al dominicano Amed Rosario.

En condiciones normales, sin que la pandemia de coronavirus alterara de manera radical las condiciones de juego en 2020, el siguiente paso en el desarrollo de Giménez era una temporada completa en AAA, para luego recibir su primera audición como grandeliga. Pero todo cambió y su rendimiento ha sido tan bueno, que ahora es regular en los metropolitanos.

“Ha sido un año un poco loco para mí”, admitió Giménez, uno de los 16 venezolanos que han debutado en las mayores en lo que va de campaña.. “Pero me siento realmente bendecido de estar aquí y ayudar al equipo todos los días. Eso es lo más importante, siempre tengo en mi mente ayudar a ganar al equipo”, dijo.

Si existía alguna duda sobre cómo un joven con apenas experiencia en AA, se ganó un puesto en el roster inaugural de los Mets, ha quedado borrada. Giménez intenta encajar rápido, no rehúye el compromiso, no se siente intimidado apunta el recluta: “No siento presión. Solo salgo al juego a ayudar al equipo y dar lo mejor de mí y hacer lo que sé hacer”.

Tal vez el único momento en el que ha sido presa de la emoción ocurrió el mes pasado. Cuando supo por el mánager Rojas,que formaba parte del equipo: “Fue la noche del 23 de julio. Le di muchas gracias a Dios y llamé a mi familia. Hice una video llamada con toda mi familia, porque ninguno está aquí conmigo. El día de mi debut (24 de julio), cuando llegué al clubhouse tenía más confianza con los muchachos y me felicitaron. Pero cuando entré al partido, el corazón estaba latiendo un poco rápido, aunque una vez en el terreno, pasó. Es el mismo juego, el que he jugado siempre, y salí a darlo todo”.

BONO JUGOSO

Giménez fue reclutado como talento internacional el 2 de julio de 2015 por un bono de 1,2 millones de dólares, en ese entonces el segundo incentivo más alto de los metropolitanos para un venezolano. A partir de ese momento siempre ha aparecido entre los mejores prospectos de las Mayores y para tener una idea de su talento, en 2018 fue ubicado por encima de Pete Alonso en el Top 100 de MLB Pipeline. Giménez ocupó el lugar 55 y Alonso en el 58.

Su nombre no ha parado de sonar desde hace algún tiempo y en la primavera se proyectaba como uno de los reclutas que darían sus primeros pasos con el equipo grande en 2020.

“Lo vi en el spring training. Posee un gran talento, me gusta la manera como juega”, le dijo esta semana Endy Chávez, exfigura de los neoyorquinos y coach de banca del St. Lucie Mets (Clase A), al podcast Amazin’ But True del New York Post. “Tiene fuerza, puede poner la bola en juego, es muy bueno en defensa, puede correr. Hablé con él y es muy buen chico. Tiene mucho futuro y me emocioné cuando lo vi en las mayores. Hará daño, si recibe el chance”, agregó.

Como dato curioso, Giménez (SS) ha aparecido en varias ocasiones en lo que va de zafra, como parte de la línea central de los Mets, junto con Luis Guillorme (2B) y Wilson Ramos (C). Antes, el único precedente de algo parecido en el equipo neoyorquino, se remontaba al 30 de mayo de 1999, cuando iniciaron por Mets de Nueva York en careo ante Diamondbacks de Arizona, Melvin Mora (SS), Edgardo Alfonzo (2B) y Roger Cedeño (CF) en el desaparecido Shea Stadium. Ese desafío significó, de paso, el debut de Mora en las Grandes Ligas.

El manager Luis Rojas destacó a principios de semana, que Giménez siempre está un paso delante de lo que puede ocurrir y que es una “una esponja” para absorber conocimientos. De acuerdo con MLB.com, cuando el velocista y robador de bases, Billy Hamilton, se unió a los metropolitanos, Giménez lo abordó para hacerle preguntas sobre sus secretos como estafador; aunque en 2019 encabezó el sistema de granjas de los Mets con 23 robos y en su carrera de ligas menores tiene un porcentaje de éxito de casi 70%. Rojas acotó: “Quiere saber lo que tú estás pensando. Es como si fuera casi una extensión del mánager, del coach. Este muchacho siempre está aprendiendo”.

De paso, Giménez impactó en las posibilidades de ver acción de Luis Guillorme, el utility del club en los últimos dos años, por lo que fue bajado a la sede alterna de los metropolitanos en Brooklyn, pese a su buena temporada.

Su lugar en el roster activo fue ocupado por el relevista derecho Franklyn Kilome, quien se encontraba en la lista de lesionados de 10 días. Pese a la buena zafra de Guillorme, Nueva York necesitaba incluir un brazo fresco entre sus taponeros, luego que su bullpen trabajara 16.1 innings en la serie de tres juegos en Filadelfia.

Guillorme, de 25 años, exhibe los mejores promedios ofensivos de su carrera (.347/.431/.429, con .860 OPS, en 49 turnos), pero no tenía espacio para recibir tiempo de juego de parte del manager Rojas, ya que Giménez y Robinson Canó están cumpliendo a creces. En medio de ese panorama, Guillorme, que todavía tiene opciones para ser bajado, se hizo prescindible.

MÁS RÁPIDO

Entre tanto, Rafael Marchán conectó su primer jonrón como grandeliga la pasada semana y el único hasta ahora en su carrera como profesional, que incluye 210 juegos en el sistema de granjas de Filis de Filadelfia.

El novato tuvo como víctima al derecho A. J. Cole, con dos compañeros en circulación, en el cierre del cuarto para igualar el segundo juego de una doble tanda contra los Azulejos de Toronto 5-5, que al final ganaría Filadelfia 8-7.

“Fue una gran sensación. Estaba feliz corriendo las bases y todo lo demás. Ahora estoy aquí disfrutando el momento y tratando de ayudar a los Filis a ganar”, citó Marchán después del juego a MLB.com.

De acuerdo con Elias Sports Bureau, Marchán, con 21 años y 206 días, se convirtió en el receptor más joven en la historia de los cuáqueros que conecta un vuelacerca y el de menor edad desde que el antesalista Scott Rolen lo hizo, el 6 de septiembre de 1996, ante Cachorros de Chicago, con 21 años y 155 días.

Además, el recluta es el cátcher más joven que sacude un cuadrangular en las mayores desde que lo hizo su compatriota Salvador Pérez en su año de debut. Pérez sacó tres pelotas entre el 29 de agosto y el 23 de septiembre de 2011. El primero con 21 años, 111 días, y el último con 21 años, 136 días.

Marchán fue el decimosexto venezolano que se estrena en la Gran Carpa este año. Previo a su bautizo, jugaron por primera vez Giménez (Mets), William Contreras (Bravos), Edward Olivares (Padres), Anthony Castro (Tigres), Nivaldo Rodríguez (Astros), Carlos Sanabria (Astros), Alí Sánchez (Mets), Keibert Ruiz (Dodgers), Ricardo Sánchez (Cardenales), Luis Alexander Basabe (Gigantes), Miguel Yajure (Yanquis), Carlos Hernández (Reales), Luis García (Astros), Mauricio Llovera (Filis y José Mujica (Rockies).

