Andrés Velásquez y César Pérez Vivas organizan planes de conspiración contra el país

Andrés Velásquez, junto a César Pérez Vivas, están organizando un plan de conspiración contra el país, en alianza con María Corina Machado, alias «la Sayo», con el objetivo de facilitar el ingreso a Venezuela de un contingente de mercenarios extranjeros, relató el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la edición N.º 540 del programa “Con El Mazo Dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV),

La información fue suministrada por el patriota cooperante “Acordeón” quien le envió unas fotos donde sale Andrés Velásquez reunido con César Pérez Vivas, en Colombia, por lo que no descarta que estén conspirando con Machado para todo lo referente al ingreso y logística de este grupo de mercenarios hacia Venezuela.

Asimismo, señaló que Manuel Rosales no se ha querido pronunciar contra de la invasión y el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, porque tiene muchas inversiones en Norteamérica y no quiere correr el riesgo que se las congelen. El cooperante afirma que Rosales se enteró de que Machado intenta que los gringos lo sancionen a él también.

El compatriota cooperante alertó que la ultraderecha persiste en sus planes para desestabilizar al país y fracturar al oficialismo, continúan con sus llamados a una intervención militar por parte de los EEUU.

F/VTV