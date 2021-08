Andrew Cuomo anuncia que dejará el cargo de gobernador de Nueva York tras una avalancha de acusaciones por acoso sexual

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes que dejará el cargo tras el escándalo generado por las acusaciones de acoso sexual lanzadas en su contra por once mujeres.

«Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno, y, por lo tanto, eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y hago lo correcto para ustedes», anuncióel político demócrata, al tiempo que refutó de nuevo las acusaciones.

La renuncia se hará efectiva dentro de 14 días. Durante el resto del mandato de Cuomo, el estado será regido por la actual vicegobernadora, Kathy Hochul.

Escándalo en torno a Cuomo

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el pasado martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado. En particular, el alto funcionario supuestamente realizó «toques no deseados y no consentidos», así como «numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual» que crearon un ambiente de trabajo «hostil» para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

En respuesta, Cuomo, aseguró que «nunca» tocó a nadie «de manera inapropiada» ni realizó aproximaciones sexuales no deseadas. Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, instó al gobernador a dejar su cargo.

