Áñez, enfadada por no ser invitada a asunción de Alberto Fernández

Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, critica duramente la actitud del futuro Gobierno de Argentina por no invitarla a la asunción de Alberto Fernández.

“Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto. Cristina Kirchner (vicepresidenta electa de Argentina) es de la misma ideología de Evo Morales (depuesto presidente boliviano) y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia, entonces yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades”, ha declarado este domingo la autoproclamada presidenta boliviana.

Áñez, reaccionando al hecho de no haber sido invitada a la ceremonia de cambio de gobierno para el inicio del mandato del presidente electo argentino, Alberto Fernández, ha dicho que ella misma no tenía intención ni deseo alguno de participar en ese evento.

Sin embargo, al respecto había manifestado hace unos días su anhelo de asistir a dicha ceremonia. “Tenemos mucha relación con Argentina. Son nuestros clientes en la compra de gas, como lo es Brasil. Los negocios deben estar al margen de la ideología política. Ambos países nos necesitamos”, dijo.

De igual modo, en otra parte de sus declaraciones, Áñez ha denunciado la política del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por dar asilo a Morales y aceptarlo en su país, aseverando que lo que el mandatario mexicano “ha hecho con Bolivia no fue precisamente en el marco del respeto a los tratados internacionales”.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno mexicano ha dado, de esta manera, “libertad” al depuesto presidente boliviano “para que haga política desde México”.

Morales, que había sido reelegido en octubre para un cuarto mandato, renunció a la Presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre debido a una persecución contra sus simpatizantes y a la falta de apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas; dos días después de su dimisión, se asiló en México.

Aunque el viernes viajó a Cuba de manera temporal, un informe publicado por el diario español El País indicó que salió de México en un avión comercial y que busca ir a Argentina una vez Fernández asuma el poder el próximo martes.

F/Hispantv

F/AFP