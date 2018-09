Ángel Méndez partió al cielo salsero

Se nos fue al cielo salsero nuestro compañero de labores Ángel Méndez, periodista con casi medio siglo de experiencia en medios impresos, radiales y hasta en televisión.

Siempre dicharachero, con una sonrisa perenne que inundaba las redacciones por donde pasó, siendo sus últimas la del Correo del Orinoco y la emisora YVKE Mundial, donde fungió como gerente general de contenidos.

Angelito, como le decíamos cariñosamente, murió trabajando, pues sufrió un percance cardiovascular cuando llegaba a la sede del Correo del Orinoco, desde donde fue trasladado rápidamente a un centro asistencial privado, allí, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo sobrevivir.

Recientemente recibió una mención especial del Premio Nacional de Periodismo impreso, debido a su arduo trabajo en pro de la música latina. En esa oportunidad señaló que “el premio no es para un individuo, sino para un género musical”.

Quien fuera también dramaturgo, cronista y director de la revista Swing Latino, acotó que fue la primera vez que se otorgaba un premio a un periodista venezolano por los escritos sobre la música latinoamericana. Resaltó esa vez que el premio fue debido a las crónicas acerca de la salsa, género musical del Caribe, escritas en el Correo del Orinoco. En especial sus sabrosas crónicas sobre músicos e historias de una canción se podían leer en el suplemento dominical de este medio: La Artillería.

CON SWING

Con 68 años bailando al son que le tocaran, su fructífera carrera periodística abarcó 48 en el medio periodístico, de los cuales 41 fueron dedicados al mundo de la salsa, siendo su niño mimado “Swing Latino”, que primero por la vía impresa y luego en la radio, difundió el mundo salsero y otros géneros como el bolero y todo lo que sonara a caribeño y latino en general: “Es un deber con los músicos venezolanos, el de visibilizarlos”.

“Swing Latino” fue la primera revista escrita en español dedicada a la salsa en la cuenca del Caribe, publicada por primera vez el 20 de octubre de 1977 en Venezuela. Aparte de Ángel Méndez, también la fundaron Diógenes Carrillo y el fotógrafo Fernando Sánchez “Fersán”, contando entre sus redactores a César Miguel Rondón, Cándido Pérez y Aquilino José Mata, por citar algunos nombres.

Otras de sus trincheras fue Ciudad CCS, donde semanalmente dejaba su impronta con sabrosas entrevistas a pioneros y actuales ejecutantes de la salsa venezolana y el Caribe. De paso, ya tenía listo un trabajo sobre la historia completa de la salsa venezolana, que Pdvsa estaba palabreada para publicarla. Lamentablemente, ahora será póstuma.

Prolijo en su pluma, que siempre seducía a la hora de leer, Ángel también le metía a diversos géneros literarios como el teatro, donde ya tenía una obra que fue montada hace años; y otra que está por estrenarse en Argentina. Nos contó y lo ratificó en recientes entrevistas que estaba puliendo unos cuentos, aunque nunca soltó prenda de qué iban estas historias. También tenía casi lista (¿o lista?) una novela. Hasta guiones para televisión y dibujos animados salieron de su inquieta creatividad.

Siempre activo, durante las horas que le daba libre el diarismo y la radio, escribía bien calladito sobre esos temas que le apasionaban. Más de una vez lo sorprendíamos en su computadora muy concentrado y cuando le preguntábamos qué tenía por ahí, nos miraba y enseguida nos comentaba sobre otros tópícos. O sea, se iba por la tángente

Como periodista abarcó varias fuentes, siempre dejando su huella en cada una de ellas. El Universal y otros medios también contaron con su energía vital y esas ganas de hacer las cosas bien y con cariño. Cuando le preguntaban cuál era su secreto para ser tan eficaz en distintas fuentes y géneros periodísticos, no dudaba en recomendar a las nuevas generaciones: “El consejo es leer mucho, si no leen jamás podrán escribir bien, escribir para un diario y la página web es una gran responsabilidad, eso no es nada fácil”.

Ya debe estar entrevistando a Cheo Feliciano, Tito Rodríguez y Benny Moré, entre otros. Y esperamos que se esté tomando sus buenos mojitos para que esas conversaciones sean bien sabrosas y picantes. Como él terminaba su trabajos, le diremos “¡Saravá!”.