Angelo Palumbo lanzará en la Asociación Americana (AA)

El derecho fue clave para Cardenales de Lara, incluso en la Serie del Caribe

____________________________________________________________________

Angelo Palumbo se convirtió en uno de los protagonistas de la temporada 2019-2020 de la LVBP, pese a ser un desconocido. Es más, muchos llegaron a pensar que era un importado. El derecho zuliano terminó tercero en la votación del Novato del Año, que ganó Ángel Reyes de Águilas del Zulia. Su éxito continuó en la postemporada hasta la Serie del Caribe. Ahora se toma unos días de descanso antes de su primera experiencia en una liga independiente de Estados Unidos tras firmar contrato con el Cleburne RailRoaders de la Asociación Americana (AA).

Será compañero de equipo del jardinero Ángel Reyes y el lanzador Jesús Sánchez. En la Asociación Americana también jugarán en 2020 los venezolanos Wilfredo Giménez, Yhoxian Medina, Leobaldo Piña (Fargo-Moorhead), Víctor Díaz, Manuel Boscán, Anthony Pereira (Milwaukee) y Eudis Idrogo (Sioux Falls). El exgrandeliga Carlos Zambrano aparece en el roster del Chicago Dogs, pero el derecho anunció recientemente su retiro definitivo de los diamantes, según datos de Alexander Mendoza para prensa LVBP.

“Después de esta semana libre, empiezo a entrenarme en Maracaibo desde el punto de vista físico. Luego comenzaré a soltar el brazo dos veces por semana hasta llegar al tope de condiciones e irme a la liga”, reveló Palumbo.

La AA comienza el calendario regular en mayo y será para el derecho un importante paso en su revitalizada carrera, luego de que fuera recomendado por Alexis Freites y Domingo Carrasquel a la gerencia de Cardenales de Lara. Palumbo había pasado seis años en la filial de Águilas del Zulia en el Programa de Desarrollo de la LVBP, antes de ser dejado libre hace tres años: “Me mentalicé en hacerlo 100% bien. Trabajé duro todos los días con el pitching coach (Oswald Peraza). Mejoré mucho en mi comando y confío en todos mis pitcheos para sacar outs. El principal ajuste fue más que todo mental, cambiar el chip a una liga más profesional”.

HASTA ALEMANIA

El marabino, de 24 años de edad, se embarcó en una aventura que le llevó a Alemania, en la Bundesliga, con los Bad Homburg Hornets, el club de la ciudad homónima al norte de Frankfurt, en 2017: “Era eso o la Bolivariana… Mi paso hacia Europa fue a través de Diego Torres, coach de Cardenales, que me vio jugando en la liga paralela con Águilas, a la cual pertenecí durante seis años”.

Luego aprovechó su pasaporte italiano (su abuelo paterno emigró de Nápoles a Venezuela) para fichar con el Bolzano de la Serie A2 de Italia, con el que brilló durante dos campañas y lo catapultó a la selección Azzurri en el torneo Super6. En el último campeonato registró un excelente promedio de 0.65 carreras limpias, con récord de 9-1, tres juegos completos y un excepcional promedio de ponches por entradas (160 K en 97 INN). En tanto que no permitía jonrones.

Sin embargo, sabe que no es el lanzador con una recta meteórica. Reportes del cuerpo técnico de los guaros le han medido la velocidad de 86 a 88 millas por hora: “No es muy poderosa mi recta, pero me gusta usar el sinker y para ponchar, el slider. Me gusta trabajar pegado”.

Ese rendimiento, más su actuación con Lara (2-1, 1.87 PCL, 33.2 INN), le ayudó a que el San Marino Baseball de la Serie A1 le ofreciera contrato en diciembre para el campeonato italiano en 2020. Un pacto que declinó para probar suerte con el Cleburne y tratar de abrir los ojos a algún equipo del beisbol organizado, luego de actuar entre 2013 y 2016 en la granja de Baltimore en la Liga Dominica de Verano para novatos.

Ahora, en el verano aspira a mantener el empuje que le ha dado resultados en los últimos meses: “Nunca me imaginé ser campeón y menos asistir a una Serie del Caribe, en la que lancé uno de los mejores partidos de mi carrera”, apuntó Palumbo, refiriéndose a los cinco innings en blanco que tiró contra Cangrejeros de Santurce, el pasado 3 de febrero en el Hiram Bithorn en Puerto Rico.

“El trabajo y mantenerme saludable siempre han sido factores importantes en todo lo que he hecho”, finalizó el derecho.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía LVBP

Caracas