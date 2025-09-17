ANSA: 95 % de los pagos en supermercados se realizan en bolívares

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Italo Atencio, afirmó que el 95 % de los pagos en supermercados se realizan con bolívares. Además, infirió la probabilidad de que dicha tendencia alcance el 100 % en los meses restantes del presente año.

Sobre los patrones de consumo y la distribución de gasto de los venezolanos, comentó particularmente que «el 95 % de las transacciones en supermercados se hacen en bolívares; incluso a comienzos de esta semana la cifra alcanzó 96 %; es decir que el 4 % o 5 % restante se realiza en divisas y de ese mismo porcentaje se transa en efectivo o en plataformas digitales», acotó Atencio.

Por otra parte, señaló la participación de ANSA en el Congreso Nacional por la Soberanía y La Paz instalado el pasado martes. «Nosotros asistimos a esa instalación y el mensaje que transmitimos es de tranquilidad; de invitar a los consumidores a seguir asistiendo al supermercado a comprar sus alimentos, productos de salud y limpieza», agregó.

Finalmente, Atencio celebró los éxitos económicos obtenidos desde 2022, respecto a indicadores como la apertura de supermercados, creación de empleos, aportes al Producto Interno Bruto (PIB) y el trabajo con los principales actores de la cadena de consumo venezolana.

F/Medios nacionales