Antigua y Barbuda advierte a EE.UU. que cualquier escalada militar en el Caribe «encontrará una firme oposición»

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, advirtió que cualquier intento de Estados Unidos de transformar operaciones antidrogas en una escalada militar en el Caribe encontrará firme oposición de su Gobierno.

Browne expresó su preocupación por el riesgo de que las operaciones desplegadas por la administración estadounidense, las cuales alertó, podrían derivar en una intervención militar en la región.

Para el premier, un conflicto armado en América Latina tendría consecuencias imprevisibles para el Caribe, donde los Estados insulares figuran entre los más vulnerables ante crisis de seguridad y estabilidad. Insistió en que incluso una acción limitada podría tener un efecto desproporcionado en sus países. En este sentido, insistió en su rechazo ante cualquier escalada militar y que el Caribe debe ser un espacio de seguridad y estabilidad para todos sus ciudadanos. Asimismo, hizo un llamado a las potencias globales para que detengan la tendencia a convertir disputas en guerras, defendiendo el recurso a la diplomacia y al diálogo como las únicas vías legítimas para resolver tensiones en el continente.

T/Agencias