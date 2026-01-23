Anuncian cambios en el Ministerio de Comunicación e Información

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha oficializado mediante decreto la designación de la periodista Isbemar Jiménez como nueva presidenta de la compañía anónima Radio Nacional de Venezuela (RNV). Este cambio se enmarca dentro de una reestructuración del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, con el objetivo de fortalecer la comunicación pública en el país.

La resolución, que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 43.299, también incluye otros nombramientos clave dentro del ministerio. Gustavo Villapol ha sido designado como Viceministro de Gestión Comunicacional, mientras que Alberto Alvarado asumirá el cargo de Viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional. Johan Briceño, por su parte, será el nuevo Viceministro de Comunicación e Información.

Estos cambios administrativos responden a la necesidad de reforzar la estructura del ministerio responsable de la comunicación pública en Venezuela, según lo estipulado en el artículo 4 de la gaceta oficial. La presidenta Rodríguez destacó que esta reestructuración busca mejorar la eficacia y la calidad de los servicios de comunicación, asegurando que la información llegue de manera oportuna y veraz a la población.

Isbemar Jiménez, con una trayectoria destacada en el periodismo, asumirá la dirección de RNV en un momento crucial para el medio. Su experiencia y compromiso con la verdad son vistos como elementos clave para revitalizar la emisora y fortalecer su papel en la difusión de información de interés público.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información ha reiterado su compromiso con la transparencia y la responsabilidad informativa, y estos nuevos nombramientos son parte de una estrategia más amplia para garantizar que la comunicación en Venezuela esté alineada con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La administración de Rodríguez continúa enfocándose en la transformación de los medios estatales, buscando adaptarse a los desafíos contemporáneos en el ámbito de la comunicación.

F/YVKE