Anuncian cierre del Distribuidor Altamira del 5 al 7 de septiembre

El Ministerio de Transporte informó que el Distribuidor Altamira y la entrada al Ciempiés estarán cerrados desde las 9:00 p.m. del viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre, por labores de rehabilitación de un colector de aguas mixtas y nivelación de la carpeta asfáltica en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Las autoridades pidieron a los conductores tomar previsiones y agradecieron la colaboración ciudadana para facilitar los trabajos, ejecutados junto al Ministerio de Atención de las Aguas y la Gran Misión Transporte Venezuela.

T/CO