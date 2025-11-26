Anuncian enlaces estadales para conformación de Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, anunció este miércoles los enlaces de los estados que acompañarán el despliegue de la tolda roja los días 27, 28 y 29 de noviembre para la conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales.

Durante rueda de prensa, Cabello detalló la designación de Jocsen Alvarado por el estado Amazonas, Jorge Arreaza por Anzoátegui, Yelitze Santaella por el estado Aragua, José Gregorio Vielma Mora por el estado Barinas, Francisco Torrealba por el estado Bolívar, Erika Farías por el estado Carabobo, Héctor Rodríguez Castro por Caracas, Eduardo Piñate por Cojedes, Johan Contreras por Delta Amacuro, Jaqueline Farías por Falcón, Aurora Paredes por Guárico, Nahum Fernández por La Guaira, Iris Valera por Lara.

Asimismo, señaló que por Mérida irá Blanca Eekhout, por Miranda Tania Díaz, por Monagas Rodbexa Poleo, por Nueva Esparta Grecia Colmenares, por Portuguesa Julio León Heredia, por Sucre irá América Pérez, por Táchira Rander Peña, por Trujillo Sergio Lotartaro, por Yaracuy Ángel Prado, por Zulia Pedro Infante, y por la Guayana Esequiba Jehyson Guzmán.

«Es una una nueva forma, unos nuevos tiempos, una nueva época. Y esos nuevos tiempos requieren una nueva estructura para los restos que tengamos que enfrentar. Retos que cada día nos ponen como a prueba prueba», expresó Cabello.

REDACCIÓN MAZO