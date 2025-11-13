Anuncian más de 8 mil centros electorales para la Consulta Popular del 23 de noviembre

El ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, informó este jueves que 8 mil 630 centros electorales serán activados y 9 mil 963 mesas de votación habilitadas para la cuarta Consulta Popular Nacional, programada para el próximo domingo 23 de noviembre.

Durante un balance sobre la organización del proceso, Prado detalló que más de 36 mil proyectos comunales serán postulados en esta jornada, de los cuales aproximadamente la mitad están orientados a atender los servicios públicos, enfatizando la participación activa del pueblo en la resolución de problemas puntuales de sus comunidades.

El titular destacó además que se encuentran activas 19 mil 926 comisiones electorales, integradas por miembros de mesa que garantizarán el funcionamiento de cada centro de votación. “Estamos trabajando para que estas elecciones se desarrollen sin ninguna novedad, generando las condiciones a tiempo para que cada persona se sienta reflejada e identificada con los procesos”, aseguró.

Prado subrayó los resultados de consultas anteriores, recordando que 23 mil proyectos aprobados en la Consulta Popular Nacional han sido ejecutados en los últimos 18 meses, evidenciando la efectividad del mecanismo como herramienta de participación ciudadana y fortalecimiento del poder comunal.

El ministro reiteró el llamado a la población a participar de manera activa y responsable en la jornada del 23 de noviembre, destacando que la consulta representa un espacio para decidir colectivamente sobre proyectos que impactan directamente la vida de las comunidades.

T/CO