Anunciarán este miércoles los resultados de las audiciones del Ballet Juvenil “Teresa Carreño”

La Fundación Teatro “Teresa Carreño” (FTTC), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizó de manera satisfactoria las audiciones para el elenco Ballet Juvenil “Teresa Carreño” (BJTC), donde participaron jóvenes bailarinas y bailarines que atendieron el llamado a formar parte de este elenco estable, publicará este miércoles los resultados de las audiciones del Ballet Juvenil “Teresa Carreño”.

Dichas audiciones se realizaron los días viernes 29 y el sábado 30 de junio de 2018 e, integraron el sueño de cerca de 30 talentos que, de varias regiones de Venezuela, se hicieron presentes para mostrar su desempeño ante el jurado.

El jurado estuvo integrado por los maestros Rita Dordelly, directora artística del Ballet “Teresa Carreño” (BTC); Guillermo González, director artístico del BJTC; Javier Solano, ensayista y repertorista del BTC; Walter Castillo, ensayista y repertorista del BTC; Kenny González, coreógrafo y ex bailarín solista del BTC y Walter Castillo, ensayista, coreógrafo y ex bailarín solista del BTC. Los seleccionados a ingresar al elenco del BJTC serán anunciados este miércoles cuatro de julio, a las 10:30 a.m., en la sala H de la FTTC.

La FTTC, en el marco de la política de inclusión social y formación permanente, vivió una grata experiencia con la formación del “Ballet Juvenil Teresa Carreño” con el objetivo de revitalizar y reimpulsar el ballet en nuestro país, desde su juventud comprometida y profesional, pues más allá del arte expresado en la sincronía y perfección de elegantes movimientos, es una forma de vida. El BJTC debutó en el tradicional ballet “El Cascanueces” en diciembre de 2017, bajo la dirección artística del maestro y director artístico del BTC, Guillermo González.

