Anzoátegui cierra el 2025 con entrega de obras viales en sector La Encantada

El estado Anzoátegui finalizó el año 2025 con la ejecución de acciones concretas destinadas al bienestar de la población con la entrega de los trabajos de asfaltado realizados en el sector La Encantada, de la Comuna Mi Gran Barcelona.

La información fue publicada en la cuenta de la red social Instagram de la Gobernación de la entidad, donde la alcaldesa del municipio Bolívar, Sugey Herrera, indica que la obra contempló la colocación de más de cinco mil 200 toneladas de asfalto.

Por su parte, el gobernador Luis Marcano destacó que estas labores de infraestructura promueven la inversión privada y aseguran la revalorización de los inmuebles en esta parte de la jurisdicción. Además, subrayó que el cierre del año 2025 se consolida con hechos que permiten la construcción de un ciclo de recuperación y prosperidad para la región.

El proyecto también incluyó la instalación de sistemas de iluminación, la construcción de drenajes y la habilitación de un colector de aguas servidas, mejoras que representan un impacto positivo para miles de familias que residen en el urbanismo.

F/VTV