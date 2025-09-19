Anzoátegui se refuerza en materia de seguridad: Eran 160 Cuadrantes de Paz y ahora serán 204

«Un total de 204 Cuadrantes de Paz en el estado Anzoátegui, contará cada uno con una motocicleta, 51 unidades de patrullaje, así como tendrán un teléfono para la comunicación y reforzar la integración con el pueblo», dijo el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

«Vamos a tener al personal, la movilidad, la comunicación. Vamos a tener la dotación de armamento de las unidades que estén allí”.

Resaltó que anteriormente en el estado eran 160 Cuadrantes de Paz y ahora serán 204, al igual que la cifra de los circuitos comunales en Anzoátegui.

“El pueblo asumiendo el rol que le corresponde porque son ellos que conocen lo que sucede en la comuna y si llega alguien extraño inmediatamente se atiende por el 911”, destacó, y agregó que “de aquí en adelante cada Cuadrante de Paz reporta a nuestro sistema por el 991, pero también al sistema de control que llevamos nosotros”, aseguró para finalizar.

T/CO