Anzoátegui se proyecta como potencia agroproductiva con la Expoferia 2026

Como una iniciativa consolidada para la generación de nuevas inversiones, intercambio comercial, institucional, de conocimientos, además de fomentar el sano esparcimiento y la recreación familiar, se inauguró la Expoferia Agroproductiva Anzoátegui 2026.

Al respecto, el gobernador Luis José Marcano informó que la actividad cuenta con la participación de importantes dirigentes del sector ganadero y agroproductivo, áreas comerciales con expositores de grandes marcas y emprendedores en diferentes rubros, exposición de distintas empresas privadas e instituciones públicas.

Asimismo, mencionó que durante la actividad se desarrollan ponencias vinculadas al sector, así como ruedas de negocios que propicien inversiones y el fortalecimiento de proyectos existentes. Destacó que en esta edición son más de 500 ejemplares de ganadería entre bovinos, ovinos, caprinos y equinos los exhibidos, lo que supera la edición de la Feria Agroturística 2025 que contó con 300.

“Seguiremos avanzando en el proceso de optimización de la producción en Venezuela. Tenemos la orientación de garantizar el abastecimiento nacional con producción propia para avanzar en la diversificación de la economía, que es la orientación que nos ha dado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”, expresó Marcano, al destacar que actualmente el país garantiza el 90 % del abastecimiento del consumo nacional.

Igualmente, invitó a visitar la Expoferia que se extenderá hasta el sábado 28 de febrero y a disfrutar también de los espectáculos musicales que estarán a cargo de artistas locales, nacionales e internacionales, intérpretes de la música llanera.

VTV