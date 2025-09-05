APAV rechaza cualquier intervención extranjera que afecte la soberanía de Venezuela

La Asociación de Productores Argentinos en Venezuela (APAV) manifestó su firme rechazo a cualquier intervención extranjera que comprometa la soberanía de Venezuela. La asociación expresa su profunda preocupación ante el reciente despliegue militar del Comando Sur de Estados Unidos (EE. UU.) en el Caribe, lo cual representa una amenaza significativa para la estabilidad y la soberanía de la región.

En un comunicado oficial, la APAV reafirma su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la asociación se une al rechazo unánime expresado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y por diversos líderes regionales, quienes han condenado estas acciones de intimidación y provocación.

Afirman que estas intervenciones no solo infringen el Derecho Internacional, sino que también atentan contra el sagrado principio de autodeterminación de los pueblos, un pilar fundamental en las relaciones internacionales.

La APAV destaca que la soberanía de una nación debe ser respetada y que cualquier intento de injerencia externa solo exacerbará las tensiones en la región, dificultará el diálogo y la cooperación entre los países latinoamericanos. En este sentido, la asociación hace un llamado a la comunidad internacional para que respete la autonomía de Venezuela y busque soluciones pacíficas a través del diálogo y la diplomacia.

F/VTV