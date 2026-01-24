Aplican mantenimiento integral en instalaciones eléctricas sucrenses

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó labores de desmalezamiento y limpieza técnica en ocho subestaciones eléctricas del estado Sucre, como parte del Plan Integral de Mantenimiento en las Infraestructuras Eléctricas.

Estas acciones tienen como objetivo principal mitigar riesgos, prevenir incendios y asegurar la continuidad del suministro de energía en la entidad oriental.

Las maniobras de despeje abordaron áreas internas, externas y perímetros de seguridad de las subestaciones Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco), Chacopata II (municipio Cruz Salmerón Acosta), Carúpano (municipio Bermúdez), así como Los Ipures y Cumanacoa (municipio Montes). Asimismo, destacó la intervención profunda en la Planta Termoeléctrica Antonio José de Sucre, ubicada en el municipio Sucre.

Con estas labores se busca optimizar el funcionamiento de los equipos electromecánicos y los circuitos asociados, evitando que la vegetación interfiera con los componentes de alta tensión.

Este mantenimiento preventivo es parte de la planificación estratégica para fortalecer la infraestructura eléctrica y brindar un servicio más confiable a las comunidades sucrenses.

Prensa MPPEE-CORPOELEC