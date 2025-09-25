Aprueban proyectos de producción de proteína y servicios públicos en Apure

“Aprobamos un total de cinco proyectos que son financiados con recursos que nos envía nuestro presidente de la República Nicolás Maduro a través del FCI (Fondo de Compensación Interterritorial) del Consejo Federal de Gobierno para el pueblo de Apure”, anunció el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, quien especificó que el financiamiento abarcó las áreas de producción de proteína y servicios públicos.

La información fue publicada en la cuenta oficial Instagram, donde máxima autoridad de la entidad llanera amplió que la inversión de este cuarto bimestre está orientada para atender a las familias afectadas por las inundaciones y para la consolidación los proyectos de la granja avícola y granja porcina.

Mencionó que esta iniciativa fue presentada ante la Plenaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del presupuesto de inversión correspondiente al IV desembolso del Plan de Ejercicio Económico y Financiero del año 2025.

“¡Seguimos trabajando y seguimos ejecutando obras para el desarrollo de nuestro estado, para cumplir nuestro proyecto de gobierno Pasión por Apure que se enmarca en el Plan de las Siete Transformaciones para la nueva Época de Transición al Socialismo! ¡Nosotros Venceremos!”, expresó Rodríguez.

F/VTV