Aprueban siete proyectos comunales en la parroquia 23 de Enero

Con el propósito de continuar afianzando a las comunas del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,aprobó siete (7) proyectos comunales a los habitantes de la parroquia 23 de Enero.

Es importante resaltar que estos proyectos fueron aprobados como premio por dar el ejemplo de participación el pasado 23 de noviembre, en la Cuarta Consulta Popular Nacional.

Al mismo tiempo, el Mandatario detalló que, entre los planes aprobados, están:

Creación de un fondo para generar microcréditos.

Adquisición e instalación de un sistema de seguridad y alerta temprana.

Articulación de todo el Sistema Defensivo Nacional.

Dotación de herramientas asamblearias para los Consejos Comunales.

Dotación de insumos para los espacios educativos.

Creación de una casa velatoria.

Por tanto, subrayó que este premio es para cada uno de los vecinos y vecinas que «creyeron, y para los que van a creer, porque este acto no es solo de acción, sino de reflexión permanente, de autoaprendizaje e interaprendizaje popular, militar, policial».

Además, indicó que estas decisiones prácticas no deben quedar solo en un acto, sino llevarlo más allá, como a los cuarteles, calles, escuelas, Comité Bolivarianos de Base Integral (CBBI), y de esta manera hacer una defensa poderosa de la Revolución Bolivariana.

T y F/Prensa Presidencial