Apure fortalece su seguridad con 126 nuevos Cuadrantes de Paz

El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, informó que se habilitaron 126 nuevos Cuadrantes de Paz para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la entidad.
«Pasamos de 151 circuitos comunales con Cuadrantes de Paz a 281, tuvimos un incremento de 126 Cuadrantes de Paz que es la cantidad de Circuitos de Paz que tenemos en Apure, todo esto gracias al pueblo organizado y a la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)», explicó durante la entrega de dotación a los cuerpos de seguridad en esa localidad.
Rodríguez calificó de «histórica» la entrega de 45 camionetas y 362 motocicletas totalmente nuevas. «En medio de la compleja situación que atraviesa el país, entregar este equipamiento es un logro significativo para la protección de nuestra gente», subrayó.
Asimismo, reiteró que, pese a las restricciones del bloqueo económico, el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de trabajo incansable por la seguridad del pueblo.