Apure fortalece su seguridad con 126 nuevos Cuadrantes de Paz

El gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, informó que se habilitaron 126 nuevos Cuadrantes de Paz para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la entidad.

«Pasamos de 151 circuitos comunales con Cuadrantes de Paz a 281, tuvimos un incremento de 126 Cuadrantes de Paz que es la cantidad de Circuitos de Paz que tenemos en Apure, todo esto gracias al pueblo organizado y a la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)», explicó durante la entrega de dotación a los cuerpos de seguridad en esa localidad.