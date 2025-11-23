Apure instala Gabinetes Populares para transformar la gestión pública

En el municipio Páez del estado Apure se llevó a cabo la instalación oficial de los Gabinetes Populares de Gobierno, una actividad dirigida por el Gobernador de la región, Wilmer Rodríguez, junto al ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, y el ministro del Poder Popular para el Comercio, Luis Villegas, quien actúa además como padrino de la región.

El acto, que contó con la presencia de los siete alcaldes bolivarianos del estado y representantes de las Comunas, marca el inicio de una transformación profunda en la gestión pública local. Esta iniciativa responde al llamado del presidente Nicolás Maduro de «voltear como una media» las estructuras de gobierno para eliminar la burocracia y priorizar la atención directa al ciudadano.

Los Gabinetes Populares Sectoriales «Pasión por Apure» establecen siete áreas de trabajo cuya gobernanza recaerá directamente en el poder popular organizado. El lema de esta nueva etapa es «¡Cero oficinas, máxima acción!», lo que implica que los equipos de trabajo se desplegarán de manera permanente en las comunidades para atender y solucionar las demandas populares de forma inmediata.

El gobernador Wilmer Rodríguez, precisó que esta nueva organización de la estructura de la Gobernación nace «para combatir la burocracia y acercar cada día más nuestro gobierno al pueblo, trabajando en las calles, junto al poder popular».

Asimismo, indicó que los siete Gabinetes Populares Sectoriales llevarán al logro de los objetivos de la Ley Orgánica del Plan de las Siete Transformaciones para darle la mayor suma de estabilidad política, mayor suma de seguridad social y mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo.

Además, reiteró que este modelo, bajo el principio de «Comuna o Nada», garantiza que la administración pública se conduzca desde y para las comunidades, para situar a Apure a la vanguardia de la revolución comunal.

F/Gobernación de Apure.