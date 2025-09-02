Apure impulsa turismo gastronómico con su primer Festival de Maíz

El Paseo Gastronómico Río Apure, fue el espacio propicio para celebrar el Primer Festival de Maíz del estado Apure, bajo el eslogan “Maíz, sabor y cultura”, con el objetivo de rescatar las tradiciones culinarias y promover el turismo gastronómico como motor de desarrollo regional.

La actividad, denominada Maíz Fest, reunió a instituciones culturales como la Casa de la Cultura, el Gabinete de Cultura, escuelas de danza, así como empresas públicas, privadas y emprendedores locales que ofrecieron una amplia variedad de platos típicos elaborados a base de maíz.

Al respecto, la Autoridad Única de Turismo en Apure, Ámbar Montilla, destacó que el evento busca “rescatar nuestras tradiciones culinarias y fortalecer la identidad gastronómica del estado”, agradeciendo el respaldo del gobernador Wilmer Rodríguez por su impulso al turismo regional.

Por su parte, el emprendedor de Doña Hallaca, Enmanuel Chirinos, expresó que “la importancia del festival no solo radica en impulsar el emprendimiento, sino en posicionar a Apure como un estado ideal, con una gastronomía exquisita de principio a fin”.

Con este primer Maíz Fest, Apure fortalece su Plan de Gobierno, donde destaca su compromiso con la cultura, el emprendimiento y el turismo, celebrando el maíz como símbolo de identidad y sabor venezolano.

F/Gobernación de Apure