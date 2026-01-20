Aragua avanza en planificación familiar con jornada de esterilización

En aras de garantizar resolución quirúrgica oportuna a las aragüeñas, se realizó una jornada de esterilización, donde se beneficiaron 8 mujeres, en el Centro Diagnóstico Integral (CDI), Coronel Manuel Atanasio Girardot, ubicado en el municipio Girardot del estado Aragua.

En este centro de salud se realizan intervenciones de baja y mediana complejidad, tales como colecistectomía, histerectomía, resolución de hernias umbilicales e inguinales, garantizando salud gratuita y de calidad a la población.

La información la dio a conocer la coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Lcda. Velly Martínez, quien indicó que la jornada se llevó a cabo bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

F/MPPS