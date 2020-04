Aragua: Comercios de alimentos trabajan de lunes a domingo de 7:00 am a 3:00 pm

Los establecimientos de alimentos en el estado Aragua trabajan de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de acuerdo con el decreto emitido por el gobernador de esta entidad central, Rodolfo Marco Torres, el cual indica que los “supermercados e hipermercados podrán laborar de lunes a domingo de 7:00 am a 3:00 pm; las panaderías y pastelerías de 6:00 am a 3:00 pm, lugares de venta de comidas, jugos y refrescos y demás expendios de alimentos de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm”.

La información la ofreció el mandatario en su programa Marco Torres informa a su pueblo, en el que dijo que en cumplimiento de las medidas de cuarentena social para evitar propagación del Covid-19, los nuevos horarios por los que los comerciante tendrán que regirse durante este periodo entrarían en vigencia desde el viernes 17 de abril a partir de las 6:00 de la mañana.

“Son nuevas medidas dentro del estado de Alarma decretado en la región, por lo que su cumplimiento es obligatorio, y nuestros organismos de seguridad velarán por su ejecución en todo el territorio aragüeño”, manifestó.

El texto también incluye a los centros de salud, públicos y privado, farmacias y funeraria, los cuales podrán laborar de lunes a domingo las 24 horas del día; mientras que las estaciones de servicio podrán laborar hasta las 2:00 de la tarde.

Por su parte, las bodegas, abastos, bodegones, fruterías y ventas de verduras y hortalizas, podrán laborar de lunes a sábado de 8:00 am a 2:00 pm.

Dichas acciones fueron previamente acordadas con los alcaldes y alcaldesas de los 18 municipios de la región, quienes también se encargan de hacer cumplir este Decreto en sus respectivas jurisdicciones, reseña una nota de la Gobernación de Aragua.

“Cada persona que salga a la calle debe utilizar su tapabocas para cumplir con el protocolo de prevención, es importante el cumplimiento de las medidas de higiene, tanto de los comerciantes, como de los clientes. Esta lucha es tarea de todos”, enfatizó Marco Torres.

