Aragua: Inaugurada empresa textil financiada y gestionada por la juventud

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó la fuerza de la democracia comunal y el liderazgo juvenil, al celebrar la inauguración de una Empresa de Producción Social Textil en el estado Aragua, un proyecto nacido y financiado directamente por la base popular.

Mediante un pase televisivo con la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, el Jefe de Estado conoció los detalles de la nueva unidad productiva, instalada en la Comuna El Indio Sorocaima, en el Municipio Mariño.

El Triunfo de la Consulta Popular

El presidente Maduro destacó que este emprendimiento es una muestra del éxito del nuevo modelo de gestión comunal, donde las decisiones estratégicas se toman desde la base:

«Este es el emprendimiento que triunfó en las consultas nacionales del 27 de julio pasado, donde se eligieron los proyectos… Este proyecto textil es un proyecto de la juventud, para la juventud. ¿Quién la aprobó? Ustedes, la juventud. ¡Más democracia que esa no hay!».

El Mandatario subrayó que el financiamiento y la puesta en marcha de la empresa se concretaron gracias al nuevo sistema de gobierno popular, empoderando a la juventud como ejecutora de la economía real.

Liderazgo Juvenil en Aragua

Por su parte, la gobernadora Joana Sánchez, al mostrar las áreas de planchado y sublimación de la empresa, resaltó la participación de las nuevas generaciones en el Motor Productivo Textil:

«Estamos mostrando lo que están haciendo los chamos acá en la primera fase… Estamos muy contentos de que la juventud esté inmersa en el plan textil en el estado Aragua y en cada uno de los proyectos que se han venido desarrollando en esta área de motor productivo».

La nueva Empresa de Producción Social Directa está dedicada a la confección de prendas de vestir y representa un modelo de economía real circular, que articula las necesidades comunitarias con la capacidad productiva de la juventud venezolana.

T y F/ Prensa Presidencial