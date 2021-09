Aragua: Realizan acto de abanderamiento y juramentación del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”

Este viernes, se llevó a cabo el Acto de abanderamiento y juramentación del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz” en La Victoria, estado Aragua, encabezado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

En tal sentido, Cabello agregó que “Aragua es el nacimiento de muchas cosas, nació la Revolución Bolivariana, Aragua tiene un significado histórico y hoy arrancamos en La Victoria estado Aragua, en victoria patriótica, como nos ha dado instrucciones el presidente de la República, Nicolás Maduro”.

El Primer Vicepresidente del PSUV, se refirió al nombre del Comando de Campaña, agregando que Aristóbulo Istúriz “estaba al frente de cualquier tarea que le pusieran, así somos los revolucionarios y revolucionarias, Aristóbulo fue un maestro de buen corazón un venezolano que estuvo en cualquier tarea”.

Por otro lado, recalcó que la oposición venezolana “llaman a votar, en seis meses cambiaron de opinión, pero hay que tener cuidado, si ellos llamaron a votar es porque algo se traen, ellos nunca han sido sinceros y es allí cuando la revolución debe tener organización, aquí no estorba ni sobra nadie. Aquí no debemos dejar a un lado a nadie, debemos estar abrazados, unidos, que no puedan con nosotros”.

A su vez ratificó que se ha demostrado fuerza y conciencia de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre: “Los candidatos de la derecha se fueron, llamaron a la abstención en diciembre, fuimos a elecciones y ganamos”, dijo, a la par que señaló que se debe trabajar en el 1×10 en todos los niveles.

“Hemos asumido esto como uno de los compromisos más grandes que nos da la vida y debemos arrancar desde aquí en victoria. La fuerza de Aristóbulo debe estar presente en cada uno de nosotros”, sostuvo.

Cabe destacar que el pasado 21 de septiembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, activó el comando de Campaña Aristóbulo Istúriz rumbo a las megaelecciones del próximo 21 de noviembre.

T y F/VTV