Arce denuncia intento de golpe legislativo y pide proteger el proceso electoral

El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó este miércoles sobre un presunto intento de interrupción del orden democrático en el país, en el marco de la segunda vuelta de la elección presidencial prevista para el próximo 19 de octubre.

En una comparecencia pública, el mandatario declaró que «denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no piensan en el pueblo boliviano«.

La advertencia de Arce se produce tras una serie de acciones legislativas que, según el Ejecutivo, ponen en riesgo el balotaje del 19 de octubre. Entre ellas se encuentra el análisis de un proyecto de ley en el Senado que propone suspender el mandato de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la conformación de una comisión investigadora sobre un supuesto fraude en la primera vuelta y un plan para reorganizar la directiva de la Cámara de Diputados, actualmente presidida por el legislador oficialista Omar Yujra.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó a una sesión legislativa el miércoles por la mañana para tratar temas relacionados con el balotaje. Sin embargo, durante el encuentro no se abordó el proyecto de ley presentado por el senador Benjamín Vargas, quien propone la remoción de los vocales del TSE por presunto incumplimiento del artículo 182 de la Constitución, al haber organizado parcialmente las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Nelly Gallo, quien solicitó la sesión, confirmó que el tema fue excluido de la agenda.

Aunque Vargas anunció en septiembre el retiro de su iniciativa legislativa, el propio Arce advirtió que el Senado pretende aprobar el proyecto directamente en el pleno, sin enviarlo a comisión ni someterlo a revisión técnica. Esta maniobra, según el Ejecutivo, forma parte de una estrategia más amplia que incluye modificar la directiva de la Cámara de Diputados para facilitar la aprobación de dicha ley.

Todas estas situaciones han devenido en que el presidente Arce reafirmó su compromiso con la democracia y con el balotaje, asegurando que entregará el Gobierno el 8 de noviembre próximo al candidato que resulte electo entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en la segunda vuelta del 19 de octubre.

F/Telesur