Argentina no apoya resolución de OEA contra elecciones en Venezuela

Argentina no apoya votación en OEA a una resolución que rechaza las parlamentarias en Venezuela, afirmando que no se debe negar la voluntad del pueblo a renovar sus instituciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina informó el miércoles en un comunicado de su abstención ante la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que pone en entredicho la justicia y la libertad en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en el país bolivariano.

“Es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto Gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana”, señala la nota de la aludida Cartera.

El documento también hace hincapié en que no se puede ignorar la voluntad del pueblo para elegir a sus representantes para la Asamblea Nacional (AN) y no se debe dictar condiciones ni boicotear proceso electoral alguno.

A su vez, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi,subrayó la importancia de la realización de las elecciones como la única manera de avanzar hacia la renovación institucional de los países. “Lamentamos que desde la OEA no hayamos podido avanzar para contribuir a fortalecer el proceso democrático en Venezuela, al que en nada contribuye el proyecto de resolución bajo consideración”, remarcó.

La OEA alegó que los comicios no fueron libres, y que incluso consolidan al país como “una dictadura”. La iniciativa fue aprobada con 21 votos a favor y apoyada por Estados Unidos, Brasil, Colombia y Canadá, entre otros.

Venezuela exige a Europa “dejar el ridículo” y reconocer comicios

Además, el ente regional arguyó que otra razón para ignorar los resultados de tales elecciones es que no hubo un equipo de observadores independientes. No obstante, los veedores internacionales, a través de un informe general presentado el lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, reconocieron la legitimidad del proceso.

El 6 de diciembre, el pueblo venezolano celebró los comicios parlamentarios con el fin de elegir a los 277 diputados de la Asamblea Nacional de entre un total de 14 400 candidatos para el período 2021-2026.

Conforme a Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), la coalición política de Gran Polo Patriótico (GPP) ganó las lecciones, al obtener el 68,4 % del escrutinio.

F/Hispantv

F/Archivo