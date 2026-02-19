Argentina se paraliza en contra la reforma laboral promovida por Javier Milei

En medio de un escenario de asfixia económica y despidos masivos, Argentina vivirá este jueves un nuevo paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

De acuerdo con lo anunciado en la víspera por la principal central obrera del país, la huelga comenzó a la cero horas de este 19 de febrero, día en que el proyecto será tratado en el Congreso.

La medida tendrá un impacto directo en el servicio de transporte público, la producción y la administración pública, prometiendo dejar las calles vacías y las persianas de los comercios cerradas, como advirtieron desde la dirigencia de la CGT.

A la medida de la central obrera se sumarán otros gremios como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y movimientos sociales que se movilizarán hasta el Congreso para repudiar una ley que busca desfinanciar la seguridad social y precarizar el empleo formal.

«No se puede tratar en instancias extraordinarias un tema de 200 artículos otorgándonos solo 5 minutos a los sindicatos», denunció un dirigente de la CTA Autónoma, señalando la falta de debate democrático impuesta por la Casa Rosada.

El paro general se da en el marco de una economía que presenta síntomas de caída en la actividad fabril, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales del país suramericano.

Represión policial

Ante la masividad de la movilización hacia el Congreso, la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó un fuerte despliegue policial en las inmediaciones del recinto legislativo con camiones hidrantes, retenes y la intimidante presencia de fuerzas federales para hacer frente a los manifestantes.

La CGT ya adelantó que, de convertirse en ley, el camino seguirá en los tribunales. Con 400 empleos formales perdiéndose por día y 21 mil pymes cerradas en lo que va del gobierno libertario. «No entreguen la dignidad del pueblo», fue el mensaje a los diputados que en las próximas horas deberán decidir si acompañan la entrega de derechos o escuchan la voz del pueblo contra las medidas neoliberales de Javier Milei.

El de este 19 de febrero es el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Las fechas anteriores fueron el 24 de enero de 2024 (a tan sólo 45 días de su asunción), el 9 de mayo de 2024 y el 10 de abril de 2025.

F/Telesur

F/EFE