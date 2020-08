Aristóbulo Istúriz: Fuerzas revolucionarias deben garantizar la realización de las elecciones parlamentarias

“Estados Unidos no logró tener las bases militares en Venezuela, entonces busca tener las bases políticas. Buscan vencer nuestra soberanía y meternos en un estado de violencia”, aseveró

El vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, aseguró este martes que las fuerzas revolucionarias tienen la tarea de garantizar que se realicen los comicios para escoger el nuevo Parlamento. “Que no haya elecciones es la única manera de que nos derroten. Tenemos que recuperar la Asamblea Nacional”, dijo.

Señaló que el sector extremista de la derecha tratará de obstaculizar el proceso electoral: “La oposición va a hacer algo, van a intentar que no haya elecciones. Esta será la elección más democrática en la historia”.

Istúriz hizo énfasis en que “Estados Unidos no logró tener las bases militares en Venezuela, entonces busca tener las bases políticas. Buscan vencer nuestra soberanía y meternos en un estado de violencia”.

La aseveración la hizo Istúriz en el programa Dando y Dando, que conduce en RNV junto a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz.

NOS CONSIDERAN UNA AMENAZA

Por su parte, Díaz se refirió al apoyo de la misión médica cubana para enfrentar la pandemia de Covid-19, «a donde no ha llegado nadie han llegado los médicos cubanos. Venciendo miedos, los reciben con aplausos”.

“Rusia ya registró su vacuna. Ahora Cuba y China vienen también para ayudar al mundo. Por eso es que nos consideran una amenaza y que la relación Trump-China está cada vez más tensa”, destacó.

EL COMPROMISO ES VOTAR

El programa tuvo varios invitados, entre estos el secretario general del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), Henry Hernández, quien al referirse a las próximas elecciones aseveró que se debe salir a votar. “No habrá posibilidad de que nos distraigan, de que nos fracturen, aquí hay un pueblo que sabe la importancia de nuestro proyecto. Nuestro compromiso es votar, defender a nuestra patria, esto es un reto para los patriotas”, afirmó.

Por otra parte, señaló que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pretende desconocer a las autoridades y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ese sentido, aseguró: “Si no logramos unir la fuerzas políticas para defender la patria entonces le estamos dando la posibilidad a la derecha internacional de destrozar a nuestro país, pero apostamos a la unidad”.

Acerca de la situación de la UPV, afirmó: “Nosotros recurrimos a la Sala Electoral del TSJ y después acudimos a la Sala Constitucional, entonces no entendemos por qué el buró político del PCV toma la UPV como una bandera pública”.

AVANZA ALIANZA ELECTORAL

Otra invitada fue la secretaria nacional de organización del partido Patria Para Todos (PPT), Ilenia Medina, quien habló sobre la situación de esta organización política. Al respecto, indicó: “Sobre el pronunciamiento del TSJ, nosotros solicitamos una acción cautelar sobre el PPT porque se habían agotado los mecanismos internos, porque se estaba generando la violación del derecho humano de elección”.

Al comentar sobre la unidad revolucionaria enfatizó: “La unidad no es una retórica, no podemos esperar que nos invadan para poder decir la unidad es una retórica. Sucedió en Libia y no podemos permitirlo”.

En ese sentido, Medina apuntó que están avanzando “en esa alianza electoral que debe transcender, el proyecto de Chávez de potenciar el Polo Patriótico, la hegemonía de los valores, la unidad. Todas la fuerzas debemos tener un espacio político”.

ASIGNADOS 100% DE LOS CUPOS

Durante su intervención en el citado programa, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, César Trómpiz, al abordar el tema de los cupos universitarios subrayó que el sistema este año asignó el 100% de los cupos. “Fuimos a buscar a los estudiantes a sus casas para inscribirlos, se contactó a cada bachiller para asignarle su cupo”, aseguró.

Agregó que todos los cupos están asignados por sus calificaciones. “Hubo una ratificación de los acuerdos del CNU, la primera opción es de acuerdo a su rendimiento académico, y la segunda opción es asignada de acuerdo a la zona territorial donde se encuentre”, precisó.

Trómpiz destacó que el 85% de los jóvenes que se graduaron de bachilleres escogieron carreras de cinco años, “lo que indica que creen en nuestro país, que apuestan a quedarse en el país y tienen un compromiso con el país”.

Asimismo, sobre las clases puntualizó que la tendencia que “hemos visto es que los contenidos teóricos se den a distancia, pero estamos haciendo una consulta a nivel universitario para decidir una política pública sobre ese tema. Creemos en la metodología mixta”.

