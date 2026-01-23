Arranca la primera reunión trilateral entre Rusia, EE.UU. y Ucrania

En Abu Dabi comienza la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad con la participación de representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania.

El inicio de las negociaciones fue confirmado por el ministro de Exteriores del país anfitrión, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. «Las conversaciones comenzaron hoy en Abu Dabi y está previsto que continúen durante 2 días, como parte de los esfuerzos en curso para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis», señala su comunicado.

Composición de las delegaciones

La delegación rusa está encabezada por Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El Kremlin declaró previamente que en la delegación rusa solo participarían militares. «Son militares, son representantes del Ministerio de Defensa. Por ahora no vamos a dar sus nombres. Todos son militares», afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Por parte de EE.UU., además del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y del yerno de Trump, Jared Kushner, participa el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

La parte ucraniana está integrada por el nuevo jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov*; su adjunto, Serguéi Kislitsa; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andréi Gnatov; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el líder de la fracción del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arajamia.

Asimismo, en la capital emiratí se celebrará una reunión del grupo sobre asuntos económicos bilaterales, en la que participarán Witkoff y el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev.

