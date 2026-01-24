Arranca Plan de 100 días para la convivencia, la paz, contra el odio y la violencia

Un plan de 100 días para trabajar en la convivencia, la paz y contra la incubación del odio y la violencia en Venezuela, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el encuentro que sostuvo este viernes con los integrantes del Consejo de Convivencia y Paz.

“Los primeros 100 días de este plan y programa, tendrá como primera tarea el mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela”, informó desde el Salón Sol del Perú, del Palacio Presidencial de Miraflores.

Rodríguez destacó la necesidad de hacer lo que llamó “un arqueo”, revisión exhaustiva de la situación actual, y verificar cómo las comunidades pueden estar en paz, con justicia vecinal y popular. “Quiero que empecemos por ese mapeo”.

Mostró resultados de una encuesta de la ONU, donde se demuestra que los venezolanos y venezolanas están 85 % de acuerdo en llegar a alianzas a lo interno, soberanamente, en lugar de la confrontación.

“Eso forma parte de la discusión o del intercambio de ideas que hemos tenido acá. Nosotros estamos tomando como punto de partida que ese punto, como un destino común, debe ser la convivencia democrática y la paz”, comentó, al recordar que, precisamente, un día como hoy, al conmemorarse el 68 aniversario de la victoria popular que dio al traste con la dictadura de esa época, la historia de Venezuela ha tenido que pasar por distintos “partos” para defender la libertad, desde aquel 23 de enero de 1958.

“Estamos partiendo desde una agresión económica externa sin precedentes, que nunca había conocido hasta ahora la República, pero que la hemos vivido desde el año 2015, con imposición de medidas coercitivas unilaterales, que son sanciones ilegítimas, ilícitas que existen contra Venezuela y que han creado un peso tremendo en la vida económica del país, pero que también han generado importantes heridas sociales en nuestro pueblo”, resumió ante titulares de ministerios y entes involucrados en el tema.

VTV