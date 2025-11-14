Arranca Zafra Azucarera 2025-2026 con meta de 5,4 millones de toneladas en Portuguesa

En el Central Azucarero Las Majaguas, estado Portuguesa, se dio inicio a la Zafra Azucarera 2025-2026 con una proyección de cinco millones 400 mil toneladas de caña, cifra que supera en un millón de toneladas el ciclo anterior y representa un crecimiento superior al 20 % en la producción nacional, donde más de cuatro mil 500 productores y campesinos participan de manera directa en este proceso agroproductivo.

El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó que el Central Las Majaguas alcanzó en 2024 una producción de 45 mil toneladas de azúcar y que este año registra un incremento del 33 %, con 60 mil toneladas obtenidas hasta la fecha. “Este central es la expresión de lo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha denominado como el Plan de Recuperación Económica. Su crecimiento ha sido paulatino y sostenido gracias al esfuerzo conjunto de los distintos niveles de gobierno y del sector privado”.

Asimismo, anunció la reactivación de los Centrales Azucareros Venezuela y Santa Clara, junto a otros en diferentes regiones del país. Explica que este avance forma parte de un plan integral para recuperar la industria azucarera, acompañado de la expansión de la siembra con alianzas estratégicas que proyectan 30 mil hectáreas adicionales entre 2025 y 2027.

León Heredia destaca que el Plan de Recuperación Económica impulsa la activación de los motores productivos, en línea con la orientación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de fortalecer la producción nacional. “Siempre hago un llamado al productor a seguir apostando al campo, porque allí está el futuro de la patria. Venezuela avanza hacia consolidarse como un granero para el mundo entero”, afirmó.

Finalmente, el ministro subrayó los avances en rendimiento agrícola, al precisar que actualmente se alcanzan 70 toneladas por hectárea y que la meta es llegar a 100 toneladas, con el propósito de equiparar los mejores indicadores internacionales y consolidar la competitividad de la cañicultura venezolana.

T y F/ VTV