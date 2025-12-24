Desde la parroquia San Agustín, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que a partir de este 23 de diciembre arrancan las jornadas de «Hallacazo» en todas las comunidades del país, «por la paz y la felicidad de Venezuela».

El Jefe de Estado también expresó que en este día tan colmado de amor, paz y felicidad, reitera que él no ha sido ni será jamás un magnate, porque «soy como ustedes, un hombre de a pie, de la calle, de los barrios, porque el pueblo es la escuela, y por eso el imperialismo no puede con nosotros».

Es importante resaltar que el presidente Maduro manifestó durante su recorrido por la plaza Marín su felicidad por estar compartiendo este día junto al pueblo, y los niños y niñas de la comunidad parrandera de San Agustín.

Por su parte, la Primera Dama, Cilia Flores, enfatizó que se siente agradecida y feliz por el recibimiento que les dieron cada uno de los habitantes, con una decoración navideña colorida, música y sabor.

Además, la Primera Dama indicó que se siente regocijada por la alegría de la parroquia San Agustín, porque «la combativa y revolucionaria parroquia de Caracas, nos contagia con el sentir navideño».

¡Aquí la pelea es bailando!, ratificó.

T/Prensa Presidencial