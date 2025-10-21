Arrase criollo en jornada final de Liga Internacional de Lucha «Simón Bolívar»

Venezuela arrasó en la tercera parada la Liga Internacional de Lucha “Simón Bolívar” al ganar 15 de los 18 combates, mientras que el equipo Mambises se impuso en los 3 restantes enfrentamientos disputados el sábado en el gimnasio del Complejo Educativo Benilde Ascanio, en Montalbán, Caracas.

La jornada decisiva concluyó con la celebración de 36 combates destinados a definir a los medallistas de oro, plata y bronce, con la participación de 72 atletas en total.

Decisión dividida

Gladiadores dominó la última fecha de lucha grecorromana al imponerse en 4 de las 6 divisiones disputadas, mientras que el equipo de Mambises se hizo con dos títulos.

En los 60 kg, el cubano Reiche Gómez superó por decisión de la mesa técnica al venezolano Cristian Ojeda (Gladiadores) en un combate que igualó 3-3 en el segundo tiempo, luego del dominio del criollo durante la primera parte (3-1). La medalla de bronce quedó en manos de Carlos Herrera (Mineros), quien venció 3-1 a Jesús Camacho (Petroleros).

Marimón imponente

En la categoría de 67 kg, el venezolano Neyser Marimón (Gladiadores) se impuso 10-0 por suspensión de combate ante superioridad técnica al cubano Osmany Coba (Mambises). En el duelo por el bronce, Jhonaiker Martínez (Mineros) venció 4-2 a Jhonathan Bermúdez (Petroleros).

En 77 kg, el cubano Joenni Gómez (Mambises) venció al venezolano Darfel Parada. A pesar de un combate cerrado en el que el luchador criollo se acercó 5-6, el tiempo no le alcanzó para revertir el marcador.

Gómez logró una defensa sólida a falta de 40 segundos para terminar el segundo tiempo y se llevó la victoria. El tercer lugar del podio quedó en manos de Leomar Cordero (Petroleros), quien ganó 7-0 a Allen Duarte (Mineros).

Superioridad manifiesta

En la división de 87 kg, Jesús Caraballo (Gladiadores) superó al cubano, Víctor Díaz (Mambises), en un duelo intenso. El combate fue suspendido a los 30 segundos por clara superioridad técnica del venezolano, quien alcanzó un marcador de 10-0 tras dos proyecciones consecutivas.

Jesús Colina (Petroleros) logró superioridad técnica 10-0 en el combate ante Jhonnei Ortega (Mineros) por la medalla de bronce.

Reacción a tiempo

En un combate bastante parejo desde el inicio, que se igualó 4-4 en el primer tiempo, el venezolano Tomás Cariaco (Gladiadores) impuso su condiciones en el segundo tiempo para superar 8-4 a Gebián González (Mambises) en la división de los 97 kg.

La medalla de bronce fue para Damián Pavone (Petroleros), quien se llevó el combate 12-4 ante Royker Ferro (Mineros).

En los 130 kg, el venezolano Moisés Pérez (Gladiadores) dominó con contundencia a Adrián Padrón de Cuba. Con tres proyecciones consecutivas, alcanzó un marcador de 10-0 que obligó a la suspensión del combate a solo 1:30 del primer round. Brayan Loyo (Petroleros) superó 5-1 a Isaías Millán (Mineros) por la medalla de bronce.

Dominio total

Las gladiadoras venezolanas fueron contundentes en la lucha libre femenina al llevarse las seis preseas disputadas en la jornada de cierre.

En la división de los 50 kg, la venezolana Nohalis Loyo (Gladiadores) venció 2-0 a la cubana Daniela Osorio (Mambises) en un combate complicado.

Aunque ambas luchadoras recibieron penalizaciones, la venezolana supo mantener la ventaja para llevarse la victoria. Por el tercer puesto y medalla de bronce, Adreilin Zamora (Mineros) venció por superioridad técnica a Eliana Toledo (Petroleros).

Aplicó la técnica

Alexa Álvarez (Gladiadores) se impuso 10-0 por superioridad técnica sobre la cubana Michel Castillo (Mambises) en 53 kg. Con proyecciones constantes tipo cruceta y sin oposición efectiva, la venezolana forzó la suspensión del combate a los 30 segundos.

La medalla de bronce fue para Jeanmary Arrioja (Mineros), quien venció 3-1 a María Fuentes (Petroleros).

En la categoría de 57 kg, Mayra Parra (Gladiadores) superó 4-2 a la cubana Zamnanta Sebasco (Mambises) en un combate cerrado. El tercer peldaño quedó en manos de Niunyerlis Fernández (Petroleros), quien ganó por superioridad técnica 12-2 a Nayaris Requena (Mineros).

Montero contundente

La división de los 62 kg fue dominada sin mayores complicaciones por Astrid Montero (Gladiadores) de Venezuela, quien logró una victoria contundente por superioridad técnica 10-0 ante María Laguna (Mambises). A pesar de la defensa de la cubana, la venezolana sumó puntos de manera constante hasta asegurar el triunfo en el segundo round.

En la división de los 68 kg, la venezolana Soleimy Caraballo (Gladiadores) protagonizó un combate emocionante contra Brenda Sterling (Mambises).

Al final del primer tiempo, la cubana dominaba 5-4, pero a falta de 30 segundos, el combate se igualó a ocho puntos, y faltando 10 segundos la criolla ejecutó una proyección definitiva para ganar 10-8 en un duelo que mantuvo emocionados a los asistentes.

Luz Cuauro (Petroleros) se colgó la medalla de bronce por superioridad técnica 10-0 ante Sthephany De la Rosa (Mineros).

María Acosta (Gladiadores) se impuso en la división de los 76 kg al vencer a Leydis Martínez (Mambises) por superioridad técnica 10-0. De igual manera, Neirily Banguero (Petroleros) se colgó el bronce ante Arianny Arrieta (Mineros).

Frómeta superior

Los gladiadores criollos también se apoderaron de la lucha libre masculina con 5 medallas de oro.

En 57 kg, el cubano Vladimir Frómeta superó 10-0 por superioridad técnica al venezolano José Falcón. El representante criollo no encontró respuesta ante el ritmo impuesto por su rival. Gabriel Rincón (Petroleros) se apoderó del bronce al superar 10-0 a José Mendoza (Mineros).

Wilfredo Rodríguez (Gladiadores) se impuso 6-3 al cubano Jean Oliveros (Mambises) por el oro de la división de los 65 kg, en un combate reñido de principio a fin. Tras un primer tiempo dominado por el venezolano por la mínima diferencia, Rodríguez logró descifrar en el segundo tiempo la fuerte defensa propuesta por el cubano y desplegó un ataque con proyecciones que definieron el marcador.

Víctor Parra (Petroleros) liquidó 10-0 por la medalla de bronce a Jhoseph Chávez (Mineros).

Duno certero

En los 74 kg, el venezolano Harry Duno (Gladiadores) liquidó 10-0 a Jorge Vicet (Mambises). El criollo marcó el ritmo del combate desde el inicio con movimientos rápidos y certeros.

Ricardo Oyoque (Petroleros) se hizo con la medalla de bronce al llevarse el combate 5-4 ante Gerardo Bocanegra (Mineros).

En la categoría de los 97 kg, Uriel Valencia (Gladiadores) se llevó el combate por sumisión ante Daniel Quiroga (Mambises). A pesar de que el cubano dominó al principio, el venezolano efectuó los ajustes necesarios para terminar el combate por la vía técnica.

José Martínez (Petroleros) se adueñó de la medalla de bronce al llevarse el combate por superioridad técnica ante Eduar Parra (Mineros).

En la división de los 125 kg, Cristian Sarco (Gladiadores) venció por sumisión a Darrel Lee (Mambises). Jamy Grueso (Mineros) ganó por superioridad técnica 15-4 a Yosvanny Mayor (Petroleros) por la medalla de bronce.

F/Prensa Mindeporte