Arreaza critica que Duque pida dinero para vacunar a migrantes venezolanos tras habérsela negado

El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó este martes al presidente de Colombia, Iván Duque, por haber solicitado un dinero a la comunidad internacional para presuntamente suministrar la vacuna contra el Covid-19 a los migrantes venezolanos en su país, esto tras haber negado este medicamento el mes pasado.

“Este señor no ha vacunado al primer colombiano, le negó la vacuna a los migrantes y ahora pide dinero a la «Comunidad Internacional» para vacunar a l@s venezolan@s. Experto pedigüeño para la ineficiencia. Las UCI colapsadas, los tratamientos para el #Covid_19 escasos. Desastre!”, escribió el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores en Twitter.

El pasado mes de diciembre, Duque afirmó que los migrantes venezolanos no podrían recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus, porque «la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos, pues de no ser así, los migrantes venezolanos arribarían a la frontera para solicitar la vacuna y no se tienen los medios necesarios para garantizarla”,

Días después de la criticada actitud de Duque hacia los migrantes venezolanos, el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, anunció que 10 millones personas recibirían la vacuna contra el Covid-19 en Venezuela sin discriminar a nadie.

“En Venezuela se va a distribuir gratuita a toda la población que vive en Venezuela sea de cualquier país”, enfatizó Maduro en esa oportunidad, al tiempo que condenó el anuncio xenófobo hecho por el presidente de Colombia, Iván Duque, de no autorizar la aplicación de la vacuna a venezolanos que residen en territorio neogranadino.

Este señor no ha vacunado al primer colombiano, le negó la vacuna a los migrantes y ahora pide dinero a la "Comunidad Internacional" para vacunar a l@s venezolan@s. Experto pedigüeño para la ineficiencia. Las UCI colapsadas, los tratamientos para el #Covid_19 escasos. Desastre! https://t.co/cXqS4QAnGJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 12, 2021

Las cifras de Covid-19

Colombia contabiliza hasta la fecha 1.8 millones de casos positivos de coronavirus, esto tras conocerse que en las últimas 24 horas se registraron 15.003 nuevos infectados, según informaron autoridades de ese país. El Instituto Nacional de Salud neogranadino indicó en su más reciente reporte que sumando los nuevos casos de la última jornada, el total de contagios del mal viral asciende a 1.801.903, de los cuales 117.762 se encuentran activos, refiere Telesur.

En Venezuela, a pesar de ser un país bloqueado económicamente y constantemente atacado por Estados Unidos y otros países, mantiene cifras muy inferiores si se le compara con Colombia y esos mismas naciones que la agreden.

En ese sentido, el ministro para Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez, precisó que la cuna de Bolívar reporta un total de 116.983 contagiados, tras conocerse que en las últimas 24 horas ha contabilizado 373 nuevos casos de Covid-19. Venezuela reporta una tasa de recuperación del nuevo coronavirus de 95% es decir, que 110.873 personas se han curado gracias a los tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, entre otras medidas.

A causa de la Covid-19 en Colombia lamentablemente han fallecido 46.451 personas, mientras que en Venezuela se ha alcanzado la cifra de 1.073 pacientes que han perdido la batalla contra esta enfermedad que azota a la humanidad. Las cifras de ambas naciones se acumulan desde el primer caso del nuevo coronavirus reportado tanto en Colombia como en Venezuela en marzo de 2020.

Lea también

T/CO

F/Archivo